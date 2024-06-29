https://ria.ru/20240629/mig-27-1956313135.html

Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-27

Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-27 - РИА Новости, 29.06.2024

Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-27

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 5 ракет ATACMS, 119 беспилотников и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:39

2024-06-29T13:39

2024-06-29T13:50

специальная военная операция на украине

украина

миг-27

россия

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 5 ракет ATACMS, 119 беспилотников и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 896 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплекса, 16 453 танка и других боевых бронированных машин, 1359 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 076 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956309979.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, миг-27, россия, миг-29, безопасность