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Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах - РИА Новости, 29.06.2024
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02:17 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/marketpleys-1956247487.html
Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах
Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах - РИА Новости, 29.06.2024
Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах
Мошенники изобрели новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты пользователей на маркетплейсах. Как это происходит и можно ли защитить себя, рассказал... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T02:17
2024-06-29T02:17
технологии
ваге закарян
gem space
маркетплейс
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты пользователей на маркетплейсах. Как это происходит и можно ли защитить себя, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, личный кабинет, доступ в который не очень хорошо защищен, легко взломать. Затем мошенники перечисляют деньги с карты пользователя в несуществующий магазин или оплачивают с его счета дорогие покупки и забирают их себе."Чтобы мошенники не смогли получить товар, оплаченный с вашей карты, достаточно регулярно заходить в свои личные кабинеты на маркетплейсах", — напомнил Закарян. Покупки, которые вы не совершали, нужно сразу отменять, а затем придумать новый пароль. Платежи в интернет-магазинах лучше совершать с отдельной карты, на которой находится небольшая сумма.
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технологии, ваге закарян, gem space, маркетплейс
Технологии, Ваге Закарян, Gem Space, маркетплейс
Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах

Эксперт Закарян: мошенники научились взламывать личные кабинеты на маркетплейсах

© Фото: ГК "Солар" | Перейти в медиабанкПрограммист за компьютером
Программист за компьютером
© Фото: ГК "Солар"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты пользователей на маркетплейсах. Как это происходит и можно ли защитить себя, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
По его словам, личный кабинет, доступ в который не очень хорошо защищен, легко взломать. Затем мошенники перечисляют деньги с карты пользователя в несуществующий магазин или оплачивают с его счета дорогие покупки и забирают их себе.
"Чтобы мошенники не смогли получить товар, оплаченный с вашей карты, достаточно регулярно заходить в свои личные кабинеты на маркетплейсах", — напомнил Закарян. Покупки, которые вы не совершали, нужно сразу отменять, а затем придумать новый пароль. Платежи в интернет-магазинах лучше совершать с отдельной карты, на которой находится небольшая сумма.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Россиянам объяснили, кому банк вернет украденные мошенниками деньги
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ТехнологииВаге ЗакарянGem Spaceмаркетплейс
 
 
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