https://ria.ru/20240629/marketpleys-1956247487.html

Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах

Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах - РИА Новости, 29.06.2024

Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах

Мошенники изобрели новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты пользователей на маркетплейсах. Как это происходит и можно ли защитить себя, рассказал... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T02:17

2024-06-29T02:17

2024-06-29T02:17

технологии

ваге закарян

gem space

маркетплейс

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты пользователей на маркетплейсах. Как это происходит и можно ли защитить себя, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, личный кабинет, доступ в который не очень хорошо защищен, легко взломать. Затем мошенники перечисляют деньги с карты пользователя в несуществующий магазин или оплачивают с его счета дорогие покупки и забирают их себе."Чтобы мошенники не смогли получить товар, оплаченный с вашей карты, достаточно регулярно заходить в свои личные кабинеты на маркетплейсах", — напомнил Закарян. Покупки, которые вы не совершали, нужно сразу отменять, а затем придумать новый пароль. Платежи в интернет-магазинах лучше совершать с отдельной карты, на которой находится небольшая сумма.

https://ria.ru/20240618/dengi-1953544813.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, ваге закарян, gem space, маркетплейс