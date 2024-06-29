https://ria.ru/20240629/marketpleys-1956247487.html
Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах
Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах - РИА Новости, 29.06.2024
Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах
Мошенники изобрели новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты пользователей на маркетплейсах. Как это происходит и можно ли защитить себя, рассказал... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T02:17
2024-06-29T02:17
2024-06-29T02:17
технологии
ваге закарян
gem space
маркетплейс
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты пользователей на маркетплейсах. Как это происходит и можно ли защитить себя, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, личный кабинет, доступ в который не очень хорошо защищен, легко взломать. Затем мошенники перечисляют деньги с карты пользователя в несуществующий магазин или оплачивают с его счета дорогие покупки и забирают их себе."Чтобы мошенники не смогли получить товар, оплаченный с вашей карты, достаточно регулярно заходить в свои личные кабинеты на маркетплейсах", — напомнил Закарян. Покупки, которые вы не совершали, нужно сразу отменять, а затем придумать новый пароль. Платежи в интернет-магазинах лучше совершать с отдельной карты, на которой находится небольшая сумма.
https://ria.ru/20240618/dengi-1953544813.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ваге закарян, gem space, маркетплейс
Технологии, Ваге Закарян, Gem Space, маркетплейс
Разработчик раскрыл, как воруют деньги на маркетплейсах
Эксперт Закарян: мошенники научились взламывать личные кабинеты на маркетплейсах
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости
. Мошенники изобрели новую схему, позволяющую взламывать личные кабинеты пользователей на маркетплейсах. Как это происходит и можно ли защитить себя, рассказал агентству "Прайм"
руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
По его словам, личный кабинет, доступ в который не очень хорошо защищен, легко взломать. Затем мошенники перечисляют деньги с карты пользователя в несуществующий магазин или оплачивают с его счета дорогие покупки и забирают их себе.
"Чтобы мошенники не смогли получить товар, оплаченный с вашей карты, достаточно регулярно заходить в свои личные кабинеты на маркетплейсах", — напомнил Закарян. Покупки, которые вы не совершали, нужно сразу отменять, а затем придумать новый пароль. Платежи в интернет-магазинах лучше совершать с отдельной карты, на которой находится небольшая сумма.