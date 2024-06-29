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"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР
"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР - РИА Новости, 29.06.2024
"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР
Первая группа российских детей отправится в аналог "Артека" в КНДР в конце июля, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:20
2024-06-29T19:20
2024-06-29T19:20
общество
григорий гуров
артек
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первая группа российских детей отправится в аналог "Артека" в КНДР в конце июля, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров. "Мы сейчас будем формировать нашу делегацию. Смена "Сондовон" планируется в конце июля – с 24 июля по 2 августа. Нам только вчера пришло приглашение", - рассказал Гуров, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что ожидается большое количество желающих. "Это абсолютный аналог "Артека", там хорошие условия. Мы будем отправлять туда со старшими вожатыми", - добавил Гуров.
https://ria.ru/20240619/kndr-1953942400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, григорий гуров, артек, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Григорий Гуров, Артек, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР
Первая группа российских детей отправится в аналог "Артека" в КНДР в конце июля