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"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР - РИА Новости, 29.06.2024
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19:20 29.06.2024
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"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР
"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР - РИА Новости, 29.06.2024
"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР
Первая группа российских детей отправится в аналог "Артека" в КНДР в конце июля, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:20
2024-06-29T19:20
общество
григорий гуров
артек
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первая группа российских детей отправится в аналог "Артека" в КНДР в конце июля, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров. "Мы сейчас будем формировать нашу делегацию. Смена "Сондовон" планируется в конце июля – с 24 июля по 2 августа. Нам только вчера пришло приглашение", - рассказал Гуров, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что ожидается большое количество желающих. "Это абсолютный аналог "Артека", там хорошие условия. Мы будем отправлять туда со старшими вожатыми", - добавил Гуров.
https://ria.ru/20240619/kndr-1953942400.html
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общество, григорий гуров, артек, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Общество, Григорий Гуров, Артек, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
"Движение первых" отправит группу российских детей на отдых в КНДР

Первая группа российских детей отправится в аналог "Артека" в КНДР в конце июля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первая группа российских детей отправится в аналог "Артека" в КНДР в конце июля, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.
«
"Мы сейчас будем формировать нашу делегацию. Смена "Сондовон" планируется в конце июля – с 24 июля по 2 августа. Нам только вчера пришло приглашение", - рассказал Гуров, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что ожидается большое количество желающих.
"Это абсолютный аналог "Артека", там хорошие условия. Мы будем отправлять туда со старшими вожатыми", - добавил Гуров.
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ОбществоГригорий ГуровАртекОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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