https://ria.ru/20240629/kurily-1956292236.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2024

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в субботу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:20

2024-06-29T11:20

2024-06-29T11:20

тихий океан

шикотан

южно-курильск

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в субботу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло вечером 29 июня. Его эпицентр располагался в 53 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 14 километров", - рассказала собеседница агентства. Как отметила Семенова, по оперативным данным землетрясение ощутили жители Малокурильского силой 2-3 балла, в Южно-Курильске на острове Кунашир – силой 2 балла. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923347348.html

тихий океан

шикотан

южно-курильск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, шикотан, южно-курильск, елена семенова, происшествия