https://ria.ru/20240629/kurily-1956292236.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2024
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в субботу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:20
2024-06-29T11:20
2024-06-29T11:20
тихий океан
шикотан
южно-курильск
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в субботу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло вечером 29 июня. Его эпицентр располагался в 53 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 14 километров", - рассказала собеседница агентства. Как отметила Семенова, по оперативным данным землетрясение ощутили жители Малокурильского силой 2-3 балла, в Южно-Курильске на острове Кунашир – силой 2 балла. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923347348.html
тихий океан
шикотан
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, шикотан, южно-курильск, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Шикотан, Южно-Курильск, Елена Семенова, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8