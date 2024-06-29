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В Крыму возобновили движение через КПП "Джанкой" - РИА Новости, 29.06.2024
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11:01 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/krym-1956289482.html
В Крыму возобновили движение через КПП "Джанкой"
В Крыму возобновили движение через КПП "Джанкой" - РИА Новости, 29.06.2024
В Крыму возобновили движение через КПП "Джанкой"
Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, перекрытое в субботу из-за воздушной тревоги, возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:01
2024-06-29T11:01
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, перекрытое в субботу из-за воздушной тревоги, возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Крымом и Херсонской областью. Движение перекрыли в 9.24 мск из-за сигнала тревоги. В районе пункта пропуска "Джанкой" находится Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ. "Движение через пункт пропуска "Джанкой" возобновлено", - говорится в сообщении.
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Крыму возобновили движение через КПП "Джанкой"

Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, перекрытое в субботу из-за воздушной тревоги, возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Крымом и Херсонской областью.
Движение перекрыли в 9.24 мск из-за сигнала тревоги. В районе пункта пропуска "Джанкой" находится Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
"Движение через пункт пропуска "Джанкой" возобновлено", - говорится в сообщении.
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