https://ria.ru/20240629/krym-1956289482.html

В Крыму возобновили движение через КПП "Джанкой"

В Крыму возобновили движение через КПП "Джанкой" - РИА Новости, 29.06.2024

В Крыму возобновили движение через КПП "Джанкой"

Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, перекрытое в субботу из-за воздушной тревоги, возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:01

2024-06-29T11:01

2024-06-29T11:01

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, перекрытое в субботу из-за воздушной тревоги, возобновлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Крымом и Херсонской областью. Движение перекрыли в 9.24 мск из-за сигнала тревоги. В районе пункта пропуска "Джанкой" находится Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ. "Движение через пункт пропуска "Джанкой" возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240426/dvizhenie-1942629136.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия