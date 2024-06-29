https://ria.ru/20240629/krokus-1956254484.html

Воробьев исключил строительство концертного зала на месте "Крокуса"

Воробьев исключил строительство концертного зала на месте "Крокуса" - РИА Новости, 29.06.2024

Воробьев исключил строительство концертного зала на месте "Крокуса"

Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта "Крокус сити холла" восстанавливать не будут, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T04:08

2024-06-29T04:08

2024-06-29T06:59

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

происшествия

андрей воробьев

крокус сити холл

крокус

красногорск

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта "Крокус сити холла" восстанавливать не будут, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Концертного зала там больше не будет", - сказал он, комментируя планы властей Подмосковья по восстановлению сгоревшего здания. Ранее Воробьев не исключил, что на месте "Крокус сити холла" может быть построен памятный сквер,Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240624/terakt-1955120757.html

https://ria.ru/20240601/kontrol-1949918265.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, крокус сити холл, крокус, красногорск