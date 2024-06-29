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Воробьев исключил строительство концертного зала на месте "Крокуса"
Воробьев исключил строительство концертного зала на месте "Крокуса" - РИА Новости, 29.06.2024
Воробьев исключил строительство концертного зала на месте "Крокуса"
Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта "Крокус сити холла" восстанавливать не будут, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T04:08
2024-06-29T04:08
2024-06-29T06:59
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
крокус сити холл
крокус
красногорск
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта "Крокус сити холла" восстанавливать не будут, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Концертного зала там больше не будет", - сказал он, комментируя планы властей Подмосковья по восстановлению сгоревшего здания. Ранее Воробьев не исключил, что на месте "Крокус сити холла" может быть построен памятный сквер,Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, крокус сити холл, крокус, красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл, Крокус, Красногорск
Воробьев исключил строительство концертного зала на месте "Крокуса"
Воробьев заявил, что концертного зала на месте сгоревшего "Крокуса" не будет