https://ria.ru/20240629/krasnov-1956362444.html

Краснов назвал БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США

Краснов назвал БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США - РИА Новости, 29.06.2024

Краснов назвал БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США

Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом отметил, что формат БРИКС является уникальной площадкой, свободной... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:31

2024-06-29T19:31

2024-06-29T19:31

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сша

игорь краснов

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом отметил, что формат БРИКС является уникальной площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. "Формат БРИКС является уникальной в своем роде площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, предоставляет возможность ведения открытого диалога по широкому спектру актуальных вопросов правоохранительной деятельности", – приводятся слова главы российского надзорного ведомства. Краснов подчеркнул, что будет рад если Венесуэла присоединится к объединению руководителей прокурорских служб БРИКС. Краснов выразил готовность российской стороны в рамках подписанного в апреле соглашения принять в ведомственном университете венесуэльских прокуроров для участия в обучающих мероприятиях, а также граждан Венесуэлы для получения полноценного образования в вузе Генпрокуратуры России. В заключение Генпрокурор России пожелал Тареку Вильяму Саабу твердости, стойкости и успехов в обеспечении законности и правопорядка, в том числе в рамках подготовки и проведения выборов президента Венесуэлы.

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

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россия, венесуэла, сша, игорь краснов, брикс, генеральная прокуратура рф