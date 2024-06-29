https://ria.ru/20240629/krasnov-1956362444.html
Краснов назвал БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США
Краснов назвал БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США - РИА Новости, 29.06.2024
Краснов назвал БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США
Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом отметил, что формат БРИКС является уникальной площадкой, свободной... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:31
2024-06-29T19:31
2024-06-29T19:31
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом отметил, что формат БРИКС является уникальной площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. "Формат БРИКС является уникальной в своем роде площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, предоставляет возможность ведения открытого диалога по широкому спектру актуальных вопросов правоохранительной деятельности", – приводятся слова главы российского надзорного ведомства. Краснов подчеркнул, что будет рад если Венесуэла присоединится к объединению руководителей прокурорских служб БРИКС. Краснов выразил готовность российской стороны в рамках подписанного в апреле соглашения принять в ведомственном университете венесуэльских прокуроров для участия в обучающих мероприятиях, а также граждан Венесуэлы для получения полноценного образования в вузе Генпрокуратуры России. В заключение Генпрокурор России пожелал Тареку Вильяму Саабу твердости, стойкости и успехов в обеспечении законности и правопорядка, в том числе в рамках подготовки и проведения выборов президента Венесуэлы.
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
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россия, венесуэла, сша, игорь краснов, брикс, генеральная прокуратура рф
Россия, Венесуэла, США, Игорь Краснов, БРИКС, Генеральная прокуратура РФ
Краснов назвал БРИКС уникальной площадкой, свободной от влияния США
Краснов: БРИКС остается организацией, свободной от влияния США и их сателлитов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом отметил, что формат БРИКС является уникальной площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«
"Формат БРИКС является уникальной в своем роде площадкой, свободной от навязчивого влияния США и их сателлитов, предоставляет возможность ведения открытого диалога по широкому спектру актуальных вопросов правоохранительной деятельности", – приводятся слова главы российского надзорного ведомства.
Краснов подчеркнул, что будет рад если Венесуэла присоединится к объединению руководителей прокурорских служб БРИКС.
Краснов выразил готовность российской стороны в рамках подписанного в апреле соглашения принять в ведомственном университете венесуэльских прокуроров для участия в обучающих мероприятиях, а также граждан Венесуэлы для получения полноценного образования в вузе Генпрокуратуры России.
В заключение Генпрокурор России пожелал Тареку Вильяму Саабу твердости, стойкости и успехов в обеспечении законности и правопорядка, в том числе в рамках подготовки и проведения выборов президента Венесуэлы.