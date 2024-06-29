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В ДРК повстанцы захватили стратегически важный город Каньябайонга - РИА Новости, 29.06.2024
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14:24 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/kongo-1956318974.html
В ДРК повстанцы захватили стратегически важный город Каньябайонга
В ДРК повстанцы захватили стратегически важный город Каньябайонга - РИА Новости, 29.06.2024
В ДРК повстанцы захватили стратегически важный город Каньябайонга
Повстанцы движения М23 захватили стратегически важный город Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:24
2024-06-29T14:24
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Повстанцы движения М23 захватили стратегически важный город Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite. "В пятницу, 28 июня, стратегически важный город Каньябайонга… перешел под контроль повстанцев M23", - передает издание. Отмечается, что правительственные войска и бойцы нерегулярных сил Вазелендо оказывали сопротивление в течение месяца. На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии. В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20240628/kongo-1956021359.html
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в мире, ангола, руанда, поль кагаме
В мире, Ангола, Руанда, Поль Кагаме
В ДРК повстанцы захватили стратегически важный город Каньябайонга

Повстанцы движения М23 захватили стратегически важный город Каньябайонга в ДРК

© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
Полиция в Конго - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / John Bompengo
Полиция в Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Повстанцы движения М23 захватили стратегически важный город Каньябайонга в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualite.
"В пятницу, 28 июня, стратегически важный город Каньябайонга… перешел под контроль повстанцев M23", - передает издание. Отмечается, что правительственные войска и бойцы нерегулярных сил Вазелендо оказывали сопротивление в течение месяца.
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Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС
28 июня, 09:32
На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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В миреАнголаРуандаПоль Кагаме
 
 
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