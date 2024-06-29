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США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму - РИА Новости, 29.06.2024
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09:50 29.06.2024 (обновлено: 13:11 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/kitay-1956277936.html
США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму
США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму - РИА Новости, 29.06.2024
США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму
США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:50
2024-06-29T13:11
экономика
китай
сша
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран. Соединенные Штаты наращивают покупки этой продукции в Китае уже четвертый месяц подряд - правда, за месяц объемы в денежном выражении выросли незначительно - примерно на 1%. Более заметный показатель за последнее время был зафиксирован 2,5 года назад - в январе 2022 года объемы достигали 307 миллионов долларов. Всего в мае Китай продал за рубеж данной продукции на 856,3 миллиона долларов - на США пришлось 32% всех поставок, что сделало страну крупнейшим торговым партнером Поднебесной. Также активно табак шел в Великобританию (13% майских поставок), Южную Корею и Россию (по 7%), Нидерланды и Германию (по 4%).
https://ria.ru/20240624/kitay-1954953044.html
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экономика, китай, сша, великобритания
Экономика, Китай, США, Великобритания
США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму

США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов

© AFP 2024 / STRПроизводство сигарет на фабрике в Китае
Производство сигарет на фабрике в Китае - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AFP 2024 / STR
Производство сигарет на фабрике в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран.
Соединенные Штаты наращивают покупки этой продукции в Китае уже четвертый месяц подряд - правда, за месяц объемы в денежном выражении выросли незначительно - примерно на 1%. Более заметный показатель за последнее время был зафиксирован 2,5 года назад - в январе 2022 года объемы достигали 307 миллионов долларов.
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Всего в мае Китай продал за рубеж данной продукции на 856,3 миллиона долларов - на США пришлось 32% всех поставок, что сделало страну крупнейшим торговым партнером Поднебесной.
Также активно табак шел в Великобританию (13% майских поставок), Южную Корею и Россию (по 7%), Нидерланды и Германию (по 4%).
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