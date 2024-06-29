https://ria.ru/20240629/kitay-1956277936.html
США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму
США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму - РИА Новости, 29.06.2024
США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму
США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:50
2024-06-29T09:50
2024-06-29T13:11
экономика
китай
сша
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956309208_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8a0fdd0936748b33cad9edfcc1eb8251.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран. Соединенные Штаты наращивают покупки этой продукции в Китае уже четвертый месяц подряд - правда, за месяц объемы в денежном выражении выросли незначительно - примерно на 1%. Более заметный показатель за последнее время был зафиксирован 2,5 года назад - в январе 2022 года объемы достигали 307 миллионов долларов. Всего в мае Китай продал за рубеж данной продукции на 856,3 миллиона долларов - на США пришлось 32% всех поставок, что сделало страну крупнейшим торговым партнером Поднебесной. Также активно табак шел в Великобританию (13% майских поставок), Южную Корею и Россию (по 7%), Нидерланды и Германию (по 4%).
https://ria.ru/20240624/kitay-1954953044.html
https://ria.ru/20240408/chipy-1938477229.html
китай
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956309208_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bba1e899d3cfa36c150c5a5041e38fb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, великобритания
Экономика, Китай, США, Великобритания
США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму
США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов