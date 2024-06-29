https://ria.ru/20240629/kitay-1956277936.html

США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму

США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму - РИА Новости, 29.06.2024

США в мае закупили у Китая табака на рекордную сумму

США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:50

2024-06-29T09:50

2024-06-29T13:11

экономика

китай

сша

великобритания

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США в мае закупили у Китая табака и сигарет на 274,4 миллиона долларов, что стало максимальным показателем с января 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран. Соединенные Штаты наращивают покупки этой продукции в Китае уже четвертый месяц подряд - правда, за месяц объемы в денежном выражении выросли незначительно - примерно на 1%. Более заметный показатель за последнее время был зафиксирован 2,5 года назад - в январе 2022 года объемы достигали 307 миллионов долларов. Всего в мае Китай продал за рубеж данной продукции на 856,3 миллиона долларов - на США пришлось 32% всех поставок, что сделало страну крупнейшим торговым партнером Поднебесной. Также активно табак шел в Великобританию (13% майских поставок), Южную Корею и Россию (по 7%), Нидерланды и Германию (по 4%).

https://ria.ru/20240624/kitay-1954953044.html

https://ria.ru/20240408/chipy-1938477229.html

китай

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, сша, великобритания