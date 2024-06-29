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В Китае объявили наивысший уровень предупреждения из-за проливных дождей
В Китае объявили наивысший уровень предупреждения из-за проливных дождей - РИА Новости, 29.06.2024
В Китае объявили наивысший уровень предупреждения из-за проливных дождей
Центральная метеорологическая обсерватория КНР в субботу объявила "красный" уровень предупреждения из-за проливных дождей в ряде регионов страны. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T06:45
2024-06-29T06:45
2024-06-29T06:49
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ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Центральная метеорологическая обсерватория КНР в субботу объявила "красный" уровень предупреждения из-за проливных дождей в ряде регионов страны. В Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях. Самый высокий уровень предупреждения обозначается красным цветом, за ним следуют "оранжевый", "желтый" и "синий" уровни. Согласно сообщению метеорологов, с 14.00 (9.00 мск) 29 июня по 14.00 30 июня ожидаются сильные дожди в южной части провинции Цзянсу, в городе Шанхае, на северо-западе провинции Чжэцзян, в центральной и южной частях провинции Аньхой, на востоке провинции Хубэй, севере провинции Цзянси, в центральной, северной и юго-западной частях провинции Хунань, а также на юге провинции Гуйчжоу и севере Гуанси-Чжуанского автономного района. Отмечается, что в указанных районах также могут наблюдаться грозы, сильные ветры и сильная конвективная погода. Согласно руководству, в указанных районах необходимо приостановить учебные занятия, собрания, а также рабочую деятельность, за исключением специальных отраслей.
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китай, цзянсу, шанхай, в мире
Китай, Цзянсу, Шанхай, В мире
В Китае объявили наивысший уровень предупреждения из-за проливных дождей
Власти Китая объявили наивысший уровень предупреждения из-за проливных дождей