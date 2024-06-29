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В Киеве военный взорвал гранату во дворе многоэтажки - РИА Новости, 29.06.2024
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15:47 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/kiev-1956330971.html
В Киеве военный взорвал гранату во дворе многоэтажки
В Киеве военный взорвал гранату во дворе многоэтажки - РИА Новости, 29.06.2024
В Киеве военный взорвал гранату во дворе многоэтажки
Военнослужащий нацгвардии Украины в состоянии алкогольного опьянения взорвал во дворе многоэтажного дома в Киеве гранату, повреждены 11 автомобилей, сообщило... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:47
2024-06-29T15:47
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Военнослужащий нацгвардии Украины в состоянии алкогольного опьянения взорвал во дворе многоэтажного дома в Киеве гранату, повреждены 11 автомобилей, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Происшествие случилось на улице Милославская. Младший сержант достал гранату М-67 и бросил ее во дворе многоквартирного дома. Осколками гранаты повреждено 11 автомобилей, а также фасад и окна ТЦ "Корал". Люди не пострадали", - приводит слова источника "Страна". По информации издания, злоумышленник - военнослужащий нацгвардии. При обыске у него в квартире изъяли два снаряда калибра 30 миллиметров, гранаты, патроны. Полиции Киева в субботу в своем Telegram-канале сообщила о задержании мужчины 1973 года рождения, которого подозревают в подрыве гранаты в Киеве и повреждении 11 автомобилей. При этом не уточняют, является ли он военнослужащим. В полиции уточнили, что дело возбуждено по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия". Ее санкция предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
https://ria.ru/20231215/granata-1916061084.html
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
В Киеве военный взорвал гранату во дворе многоэтажки

"Страна": в Киеве военнослужащий нацгвардии взорвал гранату во дворе многоэтажки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинская полиция
Украинская полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Военнослужащий нацгвардии Украины в состоянии алкогольного опьянения взорвал во дворе многоэтажного дома в Киеве гранату, повреждены 11 автомобилей, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Происшествие случилось на улице Милославская. Младший сержант достал гранату М-67 и бросил ее во дворе многоквартирного дома. Осколками гранаты повреждено 11 автомобилей, а также фасад и окна ТЦ "Корал". Люди не пострадали", - приводит слова источника "Страна".
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По информации издания, злоумышленник - военнослужащий нацгвардии. При обыске у него в квартире изъяли два снаряда калибра 30 миллиметров, гранаты, патроны.
Полиции Киева в субботу в своем Telegram-канале сообщила о задержании мужчины 1973 года рождения, которого подозревают в подрыве гранаты в Киеве и повреждении 11 автомобилей. При этом не уточняют, является ли он военнослужащим. В полиции уточнили, что дело возбуждено по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия". Ее санкция предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
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