https://ria.ru/20240629/kheyli-1956339943.html

Хейли считает, что демократы могут выдвинуть нового кандидата

Хейли считает, что демократы могут выдвинуть нового кандидата - РИА Новости, 29.06.2024

Хейли считает, что демократы могут выдвинуть нового кандидата

Бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли в интервью изданию Wall Street Journal заявила, что республиканцам необходимо готовиться РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:37

2024-06-29T16:37

2024-06-29T16:37

в мире

сша

южная каролина

никки хейли

джо байден

дональд трамп

оон

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли в интервью изданию Wall Street Journal заявила, что республиканцам необходимо готовиться к выдвижению более молодого кандидата от демократов после провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах. "Они (демократы - ред.) будут действовать разумно: они приведут кого-то моложе, они приведут кого-то энергичного, они приведут кого-то проверенного... Это время для республиканцев подготовиться к тому, что произойдет", - сказала Хейли, подчеркнув, что демократы "не смогут выжить", если позволят Байдену остаться их кандидатом. Кроме того, политик заявила, что около недели назад переговорила с экс-президентом США Дональдом Трампом впервые с момента, как вышла из гонки в кандидаты на пост президента США от республиканцев, сообщив что это был "хороший разговор". При этом ее возможная роль в предвыборной кампании не обсуждалась, подчеркнула Хейли. Ранее Хейли, которая в марте вышла из предвыборной гонки, заявила, что на президентских выборах будет голосовать за Трампа, поскольку действующий президент США Джо Байден во время своего президентского срока стал "катастрофой". Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240122/kheyli-1922674290.html

сша

южная каролина

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С паузами и заиканием: как выступил Байден на дебатах в США В США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Действующий президент начал заикаться спустя первые 20 минут эфира. Речь американского лидера сбилась, когда он говорил о национальной программе медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше. Байден с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом. 2024-06-29T16:37 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, южная каролина, никки хейли, джо байден, дональд трамп, оон, предвыборные дебаты трампа и байдена