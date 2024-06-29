https://ria.ru/20240629/keniya-1956276728.html

В Кении объяснили, что послужило триггером для протестов

В Кении объяснили, что послужило триггером для протестов - РИА Новости, 29.06.2024

В Кении объяснили, что послужило триггером для протестов

Массовые протесты в Кении против принятия нового законопроекта, предусматривающего увеличение налогообложения, продолжают набирать обороты, несмотря на... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:40

2024-06-29T09:40

2024-06-29T09:40

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Массовые протесты в Кении против принятия нового законопроекта, предусматривающего увеличение налогообложения, продолжают набирать обороты, несмотря на существенные уступки со стороны руководства страны, накануне президент восточноафриканской страны Уильям Руто объявил, что отозвал скандальный законопроект. Житель столицы страны Найроби в разговоре с РИА Новости объяснил причины народного гнева, и почему многие молодые люди намеренны продолжать протестные акции, пока президент не уйдет в отставку. Гнев поколения Z "Законопроект о финансах послужил лишь триггером, было множество причин, которые затрагивали их (протестующих – ред,). С моей точки зрения, причиной, почему многие молодые люди были возмущены этим законопроектом, было то, что во время президентской избирательной кампании нынешний режим пообещал молодым людям, что это правительство позаботится об их потребностях. Но президент не выполнил обещания, которые он дал в ходе кампании", - рассказал агентству сотрудник местной радиостанции в столице страны Найроби Дуглас Омариба. Кровавые столкновения между манифестантами и службами правопорядка вынудили президента Руто отказаться от подписания вызвавшего противоречия законопроекта, при этом обещав "выслушать" кенийцев в среду. Однако, уступки руководства страны не удовлетворили разъярённых протестующих, участвующих в четверг в протестной акции под названием "Марш миллиона людей". "То, чего они (протестующие – ред.) хотят добиться, это попытаться запятнать имидж президента, особенно на уровне международного сообщества. Они хотят продолжать давить на него с надеждой, что он в итоге скажет: "Я собираюсь уйти в отставку и позволю провести новые выборы". Этого я не помню ни в одной стране Африки, и я сомневаюсь, что это возможно. Но в таком ключе они пытаются оказать давление на президента", - добавил собеседник агентства. Почувствовали все До принятия вызвавшего народное недовольство финансового законопроекта, срок президента Руто был отмечен рядом реформ, которые, со слов Омарибы, существенно усложнили жизнь кенийцев. "Как я ранее говорил, законопроект был всего лишь триггером, например, если бы я зарабатывал около 50 тысяч (кенийских – ред.) шиллингов (около $386) в месяц, мне пришлось бы платить в районе 10-12 тысяч шиллингов в налогах правительству. Но с тех пор, как Руто стал президентом, мне пришлось платить около 15 тысяч шиллингов в налогах. С новой схемой налогообложения, предусмотренной новым проектом, мне придется заплатить около 20 тысяч шиллингов правительству, и у меня осталось бы только 30 000 шиллингов после уплаты налогов", - отметил Омариба. Со слов собеседника агентства, помимо увеличения подоходного налога, цены, вопреки заявлением президента, выросли из-за новых налогов, введенных Руто после его вступления в должность в 2022 году, что отразилось даже на ценах основных продуктов питания в Кении, таких как кукурузная мука. "Президент заявлял, что цены на некоторые марки (кукурузной муки – ред.) упали. Но цены упали только на некоторые конкретные бренды. Он заявлял, что с тех пор, как пришел к власти, двухкилограммовая пачка кукурузной муки, которая стоила 200-250 шиллингов, сейчас упала до 100 шиллингов. Есть некоторые бренды, которые продают по 100 шиллингов за пакет. Но это бренды, которые не вызывают доверия. Президент говорит нам: "Если у вас нет денег, покупайте эти дешевые бренды". Но что если я не чувствую себя в безопасности, употребляя эту продукцию? Это то, что я ем каждый день", - задался вопросом Омариба. Собеседник агентства объяснил масштаб протестов "общей болью" кенийского народа, которую все жители страны ощутили впоследствии кризиса стоимости жизни, вызванного реформами президента Руто. "Вот почему демонстрации поддержали люди почти со всех сторон. Мы даже видели, как выходили медики и говорили: "Мы будем лечить раненых бесплатно". Некоторые люди выходят, чтобы раздать протестующим воду и другие предметы первой необходимости. Это говорит о том, что каждый человек в стране чувствовал, что его жизнь так или иначе была затронута", - подчеркнул Омариба. Протесты без лидера"Это является чем-то новым для Кении, поскольку к протестам обычно призывают либо лидеры оппозиции, либо правозащитники. У нынешних протестов нет лидера, который может решить, будут ли акции протеста продолжаться или нет. Это просто стихийная мобилизация молодежи в интернете. Когда мы впервые увидели листовки в соцсетях на прошлой неделе, мы подумали, что молодые люди просто шумят в интернете и не выходят. Но они действительно вышли", - добавил Омариба. Через несколько мгновений после того, как в минувшую среду Руто объявил о своих намерениях отозвать спорный законопроект, в социальных сетях начали распространяться новые плакаты, призывающие к проведению "Маршу миллиона людей". По словам собеседника агентства, неконтролируемый характер протестов может стать более серьёзным вызовом для президента по сравнению с предыдущими протестами. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших в ходе протестов. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным агентства Франс Пресс, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

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https://ria.ru/20240623/keniya-1954859921.html

https://ria.ru/20240625/nayrobi-1955349725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кения, найроби (город), африка, протесты в кении