https://ria.ru/20240629/kandidaty-1956255747.html

Washington Post представила десять демократов для замены Байдена

Washington Post представила десять демократов для замены Байдена - РИА Новости, 29.06.2024

Washington Post представила десять демократов для замены Байдена

Столичная американская газета Washington Post опубликовала 10 альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T04:37

2024-06-29T04:37

2024-06-29T04:38

в мире

сша

мичиган

пенсильвания

джо байден

дональд трамп

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956019523_0:0:2124:1195_1920x0_80_0_0_573d03f43f033b6dd9ad9e605d53873d.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Столичная американская газета Washington Post опубликовала 10 альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства, заодно обвинив Демократическую партию в том, что та "прятала голову в песок", скрываясь проблем возраста и умственного состояния американского лидера. "Демократическая партия провела большую часть предвыборной кампании 2024 года, пряча голову в песок из-за опасений американцев по поводу возраста и умственной ясности президента Байдена", - говорится в публикации. По мнению издания, наиболее влиятельные голоса в партии представляли проблемы главы государства как преувеличенные со стороны медиа. Однако позиция союзников Байдена изменилась после "бессвязного и почти всеми раскритикованного выступления" на дебатах с Дональдом Трампом, подняв вопрос об альтернативных кандидатах на выборы в ноябре. Газета приводит 10 альтернативных кандидатов от Демократической партии, которые могут стать заменой Байдена на предстоящем голосовании. На первом месте в списке находится вице-президент Камала Харрис, которая могла бы включиться в гонку, "только если сама добровольно не уйдет в сторону". На второе место в Washington Post поставили губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую описывают как "реальную альтернативу и почти идеальную на бумаге". На третью строку замены Байдена в газете поставили министра транспорта США Пита Буттиджича, сочтя его "противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа". Далее в списке приводятся губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом, а также сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок. На восьмое место среди альтернатив Байдену газета поставила Мишель Обаму, супругу бывшего президента страны Барака Обамы, заявив, что она является "самой популярной бывшей первой леди в Америке", идеальной альтернативой, но "попросту не заинтересована в избрании". Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар, а также губернатор Кентукки Энди Бешир. "Это действительно отчаянный план с множеством препятствий… Даже неясно, принесет ли альтернатива пользу партии", - заключают авторы материала. Ранее редакционный совет одной из главных американских газет New York Times призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить дальнейшую кампанию по переизбранию на второй срок после провальных для главы Белого дома дебатов с Дональдом Трампом. По мнению редсовета, самая большая услуга, которую сейчас может оказать обществу Байден - это объявить, что он больше не будет баллотироваться на переизбрание. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html

https://ria.ru/20240426/bloomberg-1942392201.html

https://ria.ru/20240312/bayden-1932406204.html

сша

мичиган

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мичиган, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена