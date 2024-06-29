Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России
Кадыров: народы в России едины и сплочены как никогда, нужно дорожить этим
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России, не делить общество по "хорошим и плохим религиям" и не путать их с идеями фанатиков и "шайтанов".
Упоминая произошедший захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону и теракты в Дагестане, глава Чечни отметил, что следует быть предельно аккуратными и не связывать акты террора с религиями.
Кадыров высказался о терактах в Дагестане
23 июня, 20:37
"Ни одна религия не говорит своим последователям заниматься убийствами невинных людей и устраивать жестокую кровавую резню. Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора", - заявил Кадыров в субботу в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что "сегодня народы в России едины и сплочены как никогда", "нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям". "Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты", - написал Кадыров.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже ФСИН России сообщила, что преступники ликвидированы, а сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. Один из фигурантов обвиняется также по статьям об участии в деятельности экстремистской организации.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.