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Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России - РИА Новости, 29.06.2024
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19:10 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/kadyrov-1956358907.html
Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России
Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России - РИА Новости, 29.06.2024
Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России, не делить общество по "хорошим и плохим религиям" и не путать их с... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:10
2024-06-29T19:10
россия
ростов-на-дону
дербент
рамзан кадыров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России, не делить общество по "хорошим и плохим религиям" и не путать их с идеями фанатиков и "шайтанов". Упоминая произошедший захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону и теракты в Дагестане, глава Чечни отметил, что следует быть предельно аккуратными и не связывать акты террора с религиями. "Ни одна религия не говорит своим последователям заниматься убийствами невинных людей и устраивать жестокую кровавую резню. Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора", - заявил Кадыров в субботу в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "сегодня народы в России едины и сплочены как никогда", "нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям". "Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты", - написал Кадыров. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже ФСИН России сообщила, что преступники ликвидированы, а сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. Один из фигурантов обвиняется также по статьям об участии в деятельности экстремистской организации. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html
https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html
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россия, ростов-на-дону, дербент, рамзан кадыров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Ростов-на-Дону, Дербент, Рамзан Кадыров, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России

Кадыров: народы в России едины и сплочены как никогда, нужно дорожить этим

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России, не делить общество по "хорошим и плохим религиям" и не путать их с идеями фанатиков и "шайтанов".
Упоминая произошедший захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону и теракты в Дагестане, глава Чечни отметил, что следует быть предельно аккуратными и не связывать акты террора с религиями.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Кадыров высказался о терактах в Дагестане
23 июня, 20:37
"Ни одна религия не говорит своим последователям заниматься убийствами невинных людей и устраивать жестокую кровавую резню. Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора", - заявил Кадыров в субботу в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что "сегодня народы в России едины и сплочены как никогда", "нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям". "Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты", - написал Кадыров.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже ФСИН России сообщила, что преступники ликвидированы, а сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. Один из фигурантов обвиняется также по статьям об участии в деятельности экстремистской организации.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Патриарх Кирилл принес соболезнования из-за терактов в Дербенте и Махачкале
24 июня, 00:17
 
РоссияРостов-на-ДонуДербентРамзан КадыровФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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