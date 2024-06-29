https://ria.ru/20240629/kadyrov-1956358907.html

Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России

Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России - РИА Новости, 29.06.2024

Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России, не делить общество по "хорошим и плохим религиям" и не путать их с... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:10

2024-06-29T19:10

2024-06-29T19:10

россия

ростов-на-дону

дербент

рамзан кадыров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России, не делить общество по "хорошим и плохим религиям" и не путать их с идеями фанатиков и "шайтанов". Упоминая произошедший захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону и теракты в Дагестане, глава Чечни отметил, что следует быть предельно аккуратными и не связывать акты террора с религиями. "Ни одна религия не говорит своим последователям заниматься убийствами невинных людей и устраивать жестокую кровавую резню. Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора", - заявил Кадыров в субботу в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "сегодня народы в России едины и сплочены как никогда", "нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям". "Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты", - написал Кадыров. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже ФСИН России сообщила, что преступники ликвидированы, а сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. Один из фигурантов обвиняется также по статьям об участии в деятельности экстремистской организации. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html

https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html

россия

ростов-на-дону

дербент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ростов-на-дону, дербент, рамзан кадыров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)