Второй тур выборов в Иране пройдет 5 июля

ТЕГЕРАН, 29 июн — РИА Новости. Второй тур выборов президента Ирана состоится 5 июля, заявил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами, его слова приводит агентство IRNA."В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону будет проведен второй тур выборов. <...> (Он. — Прим. ред.) пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля", — сказал Эслами.Голосование на президентских выборах состоялось в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 8:00 до 00:30 мск.По информации IRNA, подсчитано свыше 24,5 миллиона голосов избирателей, отданных более чем на 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана. По итогам первого тура лидирует реформист Масуд Пезешкиан, получивший больше 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали свыше 9,4 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находится Мостафа Пурмохаммади: он получил больше 206 тысяч голосов избирателей.Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать свыше 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Но Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность перевозившего их вертолета.Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Избиратели во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 29 июн — РИА Новости. Второй тур выборов президента Ирана состоится 5 июля, заявил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами, его слова приводит агентство IRNA.
"В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону будет проведен второй тур выборов. <...> (Он. — Прим. ред.) пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля", — сказал Эслами.
Голосование на президентских выборах состоялось в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 8:00 до 00:30 мск.
По информации IRNA, подсчитано свыше 24,5 миллиона голосов избирателей, отданных более чем на 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана. По итогам первого тура лидирует реформист Масуд Пезешкиан, получивший больше 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали свыше 9,4 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находится Мостафа Пурмохаммади: он получил больше 206 тысяч голосов избирателей.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать свыше 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.
Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Но Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность перевозившего их вертолета.
Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
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