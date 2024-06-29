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Второй тур выборов в Иране пройдет 5 июля - РИА Новости, 29.06.2024
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11:25 29.06.2024 (обновлено: 15:28 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/iran-1956293097.html
Второй тур выборов в Иране пройдет 5 июля
Второй тур выборов в Иране пройдет 5 июля - РИА Новости, 29.06.2024
Второй тур выборов в Иране пройдет 5 июля
Второй тур выборов президента Ирана состоится 5 июля, заявил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами, его слова приводит агентство IRNA. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:25
2024-06-29T15:28
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 29 июн — РИА Новости. Второй тур выборов президента Ирана состоится 5 июля, заявил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами, его слова приводит агентство IRNA."В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону будет проведен второй тур выборов. &lt;...&gt; (Он. — Прим. ред.) пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля", — сказал Эслами.Голосование на президентских выборах состоялось в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 8:00 до 00:30 мск.По информации IRNA, подсчитано свыше 24,5 миллиона голосов избирателей, отданных более чем на 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана. По итогам первого тура лидирует реформист Масуд Пезешкиан, получивший больше 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали свыше 9,4 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находится Мостафа Пурмохаммади: он получил больше 206 тысяч голосов избирателей.Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать свыше 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Но Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность перевозившего их вертолета.Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240628/iran-1956005904.html
https://ria.ru/20240628/iran-1955545252.html
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иран, в мире
Иран, В мире
Второй тур выборов в Иране пройдет 5 июля

Ни один из кандидатов в президенты Ирана не набрал в первом туре 50% голосов

© AFP 2024 / RAHEB HOMAVANDIИзбиратели во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
Избиратели во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AFP 2024 / RAHEB HOMAVANDI
Избиратели во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 29 июн — РИА Новости. Второй тур выборов президента Ирана состоится 5 июля, заявил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами, его слова приводит агентство IRNA.
"В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону будет проведен второй тур выборов. <...> (Он. — Прим. ред.) пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля", — сказал Эслами.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбиратели на избирательном участке во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
Избиратели на избирательном участке во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
Избиратели на избирательном участке во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбиратели на избирательном участке во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
Избиратели на избирательном участке во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
Избиратели на избирательном участке во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 6
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 6
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Президентские выборы в Иране

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 6
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 6
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Портрет погибшего 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси у избирательного участка в Тегеране

Портрет погибшего 8-ого президента Ирана Ибрахима Раиси у избирательного участка в Тегеране

Портрет погибшего 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси у избирательного участка в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 6
Избиратели на избирательном участке во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 6
Избиратели на избирательном участке во время внеочередных выборов президента Ирана в Тегеране
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 6

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 6

Портрет погибшего 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси у избирательного участка в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 6
Голосование на президентских выборах состоялось в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 8:00 до 00:30 мск.
По информации IRNA, подсчитано свыше 24,5 миллиона голосов избирателей, отданных более чем на 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана. По итогам первого тура лидирует реформист Масуд Пезешкиан, получивший больше 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали свыше 9,4 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находится Мостафа Пурмохаммади: он получил больше 206 тысяч голосов избирателей.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать свыше 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.
Жители Тегерана на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах
28 июня, 08:52
Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Но Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Досрочные президентские выборы в Иране проходят 28 июня 2024 года после гибели 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Досрочные президентские выборы в Иране проходят 28 июня 2024 года после гибели 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 5
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Голосование на внеочередных президентских выборах в резиденции посла Ирана в Москве

Голосование на внеочередных президентских выборах в резиденции посла Ирана в Москве

Голосование на внеочередных президентских выборах в резиденции посла Ирана в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 5
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 5
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Мужчина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Мужчина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Мужчина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Досрочные президентские выборы в Иране проходят 28 июня 2024 года после гибели 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси.

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Досрочные президентские выборы в Иране проходят 28 июня 2024 года после гибели 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Досрочные президентские выборы в Иране проходят 28 июня 2024 года после гибели 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 5

Голосование на внеочередных президентских выборах в резиденции посла Ирана в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Женщина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 5

Мужчина голосует на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Досрочные президентские выборы в Иране проходят 28 июня 2024 года после гибели 8-го президента Ирана Эбрахима Раиси.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность перевозившего их вертолета.
Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Женщина голосует на президентских выборах в священном городе Кум, Иран - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Процедура выборов президента Ирана
28 июня, 01:13
 
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