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Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана - РИА Новости, 29.06.2024
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10:41 29.06.2024 (обновлено: 11:05 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/iran-1956286112.html
Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана
Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана - РИА Новости, 29.06.2024
Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана
Реформист Масуд Пезешкиан продолжает держать лидерство на внеочередных выборах президента Ирана, он обошел своего главного конкурента, кандидата от... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:41
2024-06-29T11:05
в мире
иран
саид джалили
масуд пезешкиан
мостафа пурмохаммади
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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Реформист Масуд Пезешкиан продолжает держать лидерство на внеочередных выборах президента Ирана, он обошел своего главного конкурента, кандидата от консервативного крыла Саида Джалили, более чем на миллион голосов избирателей, заявили после подсчета более 19 миллионов бюллетеней в избиркоме страны, расположенном в министерстве внутренних дел исламской республики. "Всего подсчитано 19 миллионов 69 тысяч 713 голосов. Масуд Пезешкиан набирает 8 миллионов 302 тысячи 577 голосов, Саид Джалили – 7 миллионов 189 тысяч 756 голосов, Мохаммад Багер Галибаф – 2 миллиона 676 тысяч 512 голосов, а Мостафа Пурмохаммади – 158 тысяч 314 голосов", — цитирует агентство ISNA заявление избиркома. Голосование на президентских выборах состоялось в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08:00 мск до 00:30 мскОсновную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005—2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001—2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Но Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность перевозившего их вертолета.Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240628/iran-1955545252.html
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в мире, иран, саид джалили, масуд пезешкиан, мостафа пурмохаммади
В мире, Иран, Саид Джалили, Масуд Пезешкиан, Мостафа Пурмохаммади
Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана

Пезешкиан лидирует на выборах главы Ирана после подсчета 19 миллионов голосов

© AP Photo / Vahid SalemiРеформист Масуд Пезешкиан
Реформист Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Реформист Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Реформист Масуд Пезешкиан продолжает держать лидерство на внеочередных выборах президента Ирана, он обошел своего главного конкурента, кандидата от консервативного крыла Саида Джалили, более чем на миллион голосов избирателей, заявили после подсчета более 19 миллионов бюллетеней в избиркоме страны, расположенном в министерстве внутренних дел исламской республики.
"Всего подсчитано 19 миллионов 69 тысяч 713 голосов. Масуд Пезешкиан набирает 8 миллионов 302 тысячи 577 голосов, Саид Джалили – 7 миллионов 189 тысяч 756 голосов, Мохаммад Багер Галибаф – 2 миллиона 676 тысяч 512 голосов, а Мостафа Пурмохаммади – 158 тысяч 314 голосов", — цитирует агентство ISNA заявление избиркома.
Женщина голосует на президентских выборах в священном городе Кум, Иран - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Процедура выборов президента Ирана
28 июня, 01:13
Голосование на президентских выборах состоялось в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08:00 мск до 00:30 мск
Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005—2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001—2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Но Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность перевозившего их вертолета.
Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Жители Тегерана на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах
28 июня, 08:52
 
В миреИранСаид ДжалилиМасуд ПезешкианМостафа Пурмохаммади
 
 
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