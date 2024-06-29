Пезешкиан лидирует на выборах президента в Иране
Реформист Пезешкиан сохраняет лидерство на выборах главы Ирана, обходя Джалили
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране
Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Реформист Масуд Пезешкиан продолжает держать лидерство на внеочередных выборах президента Ирана, обходя своего главного конкурента - Саида Джалили, кандидата от консервативного крыла, заявили после подсчета более 14 миллионов голосов в избиркоме страны, расположенном в министерстве внутренних дел исламской республики. Заявление цитирует агентство ILNA.
"Всего подсчитано 14 миллионов 70 тысяч 462 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 миллионов 955 тысячи 781 голос, Саид Джалили – 5 миллионов 560 тысяч 321 голос, Мохаммад Багер Галибаф – 1 миллион 891 тысячу 381 голос, а Мостафа Пурмохаммади – 111 тысяч 967 голосов", - говорится в заявлении избиркома.
В Иране продлили голосование на выборах президента
28 июня, 22:57
Голосование на президентских выборах прошло в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск до 00.30 мск.
Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили.
Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, будет проведен второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.