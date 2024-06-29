https://ria.ru/20240629/iran-1956265860.html

Пезешкиан лидирует на выборах президента в Иране

Пезешкиан лидирует на выборах президента в Иране - РИА Новости, 29.06.2024

Пезешкиан лидирует на выборах президента в Иране

Реформист Масуд Пезешкиан продолжает держать лидерство на внеочередных выборах президента Ирана, обходя своего главного конкурента - Саида Джалили, кандидата от РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:23

2024-06-29T08:23

2024-06-29T08:23

в мире

иран

саид джалили

масуд пезешкиан

мостафа пурмохаммади

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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Реформист Масуд Пезешкиан продолжает держать лидерство на внеочередных выборах президента Ирана, обходя своего главного конкурента - Саида Джалили, кандидата от консервативного крыла, заявили после подсчета более 14 миллионов голосов в избиркоме страны, расположенном в министерстве внутренних дел исламской республики. Заявление цитирует агентство ILNA."Всего подсчитано 14 миллионов 70 тысяч 462 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 миллионов 955 тысячи 781 голос, Саид Джалили – 5 миллионов 560 тысяч 321 голос, Мохаммад Багер Галибаф – 1 миллион 891 тысячу 381 голос, а Мостафа Пурмохаммади – 111 тысяч 967 голосов", - говорится в заявлении избиркома. Голосование на президентских выборах прошло в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск до 00.30 мск. Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми. Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили. Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана. Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, будет проведен второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.

https://ria.ru/20240628/golosovanie-1956239778.html

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иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, саид джалили, масуд пезешкиан, мостафа пурмохаммади