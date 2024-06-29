https://ria.ru/20240629/iran-1956256251.html

Консерватор Джалили обходит реформиста Пезешкиана на выборах в Иране

Консерватор Джалили обходит реформиста Пезешкиана на выборах в Иране - РИА Новости, 29.06.2024

Консерватор Джалили обходит реформиста Пезешкиана на выборах в Иране

Саид Джалили, кандидат от консервативного крыла, согласно предварительным данным обходит своего конкурента от реформистов Масуда Пезешкиана, на внеочередных... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T04:42

2024-06-29T04:42

2024-06-29T05:50

иран

масуд пезешкиан

саид джалили

мостафа пурмохаммади

в мире

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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Саид Джалили, кандидат от консервативного крыла, согласно предварительным данным обходит своего конкурента от реформистов Масуда Пезешкиана, на внеочередных выборах президента Ирана, заявили в избиркоме."Всего подсчитано 8 миллионов 379 тысяч 341 голос. Саид Джалили набирает 3 миллиона 505 тысяч 191 голос, Масуд Пезешкиан – 3 миллиона 389 тысяч 191 голос", - цитирует агентство IRNA заявление избиркома.Багер Галибаф набирает 1,116 тысячи голосов, Мостафа Пурмохаммади — 62,3 тысячи голосов.Голосование на президентских выборах прошло в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240628/iran-1956005904.html

https://ria.ru/20240626/putin-1955689127.html

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иран, масуд пезешкиан, саид джалили, мостафа пурмохаммади, в мире