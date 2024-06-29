Рейтинг@Mail.ru
Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/iran-1956254975.html
Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан
Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан - РИА Новости, 29.06.2024
Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан
Миссия Ирана в ООН заявила, что в случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнется "война на уничтожение". РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T04:28
2024-06-29T04:28
израиль
ливан
иран
исраэль кац
хасан насрулла
хезболла
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Миссия Ирана в ООН заявила, что в случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнется "война на уничтожение". "Хотя Иран считает пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан психологической войной, если он (Израиль - ред.) начнет полномасштабную военную агрессию, последует война на уничтожение. Рассматриваются все варианты, включая полное задействование всех фронтов сопротивления", - говорится в сообщении миссии в соцсети Х. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html
https://ria.ru/20240608/iran-1951704328.html
израиль
ливан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ливан, иран, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Ливан, Иран, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан

Миссия Ирана в ООН: нападение Израиля на Ливан приведет к войне на уничтожение

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Миссия Ирана в ООН заявила, что в случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнется "война на уничтожение".
«
"Хотя Иран считает пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан психологической войной, если он (Израиль - ред.) начнет полномасштабную военную агрессию, последует война на уничтожение. Рассматриваются все варианты, включая полное задействование всех фронтов сопротивления", - говорится в сообщении миссии в соцсети Х.
Сторонники ХАМАС на митинге - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В ХАМАС прокомментировали возможное вторжение Израиля в Ливан
25 июня, 09:40
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Иран призвал исламские страны прекратить сотрудничество с Израилем
8 июня, 21:28
 
ИзраильЛиванИранИсраэль КацХасан НасруллаХезболлаООНВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала