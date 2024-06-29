https://ria.ru/20240629/iran-1956254975.html

Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан

Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан - РИА Новости, 29.06.2024

Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан

Миссия Ирана в ООН заявила, что в случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнется "война на уничтожение". РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T04:28

2024-06-29T04:28

2024-06-29T04:28

израиль

ливан

иран

исраэль кац

хасан насрулла

хезболла

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Миссия Ирана в ООН заявила, что в случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнется "война на уничтожение". "Хотя Иран считает пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан психологической войной, если он (Израиль - ред.) начнет полномасштабную военную агрессию, последует война на уничтожение. Рассматриваются все варианты, включая полное задействование всех фронтов сопротивления", - говорится в сообщении миссии в соцсети Х. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

https://ria.ru/20240608/iran-1951704328.html

израиль

ливан

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, ливан, иран, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году