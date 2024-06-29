Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан
Миссия Ирана в ООН: нападение Израиля на Ливан приведет к войне на уничтожение
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Миссия Ирана в ООН заявила, что в случае полномасштабного нападения Израиля на Ливан начнется "война на уничтожение".
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"Хотя Иран считает пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан психологической войной, если он (Израиль - ред.) начнет полномасштабную военную агрессию, последует война на уничтожение. Рассматриваются все варианты, включая полное задействование всех фронтов сопротивления", - говорится в сообщении миссии в соцсети Х.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.