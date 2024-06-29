СМИ: на выборах президента Ирана лидирует Масуд Пезешкиан
Tansim: на выборах президента Ирана лидирует Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid SalemiКандидат в президенты Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Кандидат в президенты Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Масуд Пезешкиан, кандидат от реформаторского крыла, лидирует на внеочередных выборах президента Ирана, сообщил избирком.
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""Всего подсчитано 3 миллиона 889 тысяч 248 голосов. Масуд Пезешкиан набирает 1 миллион 595 тысяч 345 голосов", — говорится в сообщении.
Саид Джалили набирает 1,594 тысячи голосов, Багер Галибаф — 544 тысячи, Мостафа Пурмохаммади — 25 тысяч голосов.
Голосование на президентских выборах прошло в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).
Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.
Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.
Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.