https://ria.ru/20240629/iran-1956252907.html

СМИ: на выборах президента Ирана лидирует Масуд Пезешкиан

СМИ: на выборах президента Ирана лидирует Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 29.06.2024

СМИ: на выборах президента Ирана лидирует Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан, кандидат от реформаторского крыла, лидирует на внеочередных выборах президента Ирана, сообщил избирком. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T03:10

2024-06-29T03:10

2024-06-29T03:59

масуд пезешкиан

в мире

иран

саид джалили

мостафа пурмохаммади

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ТЕГЕРАН, 29 июн – РИА Новости. Масуд Пезешкиан, кандидат от реформаторского крыла, лидирует на внеочередных выборах президента Ирана, сообщил избирком.""Всего подсчитано 3 миллиона 889 тысяч 248 голосов. Масуд Пезешкиан набирает 1 миллион 595 тысяч 345 голосов", — говорится в сообщении.Саид Джалили набирает 1,594 тысячи голосов, Багер Галибаф — 544 тысячи, Мостафа Пурмохаммади — 25 тысяч голосов.Голосование на президентских выборах прошло в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск до 00.00 (00.30 мск).Основную борьбу за президентское кресло первоначально развернули шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу Галибафа и Джалили.Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.Обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов исполняет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240628/iran-1956005904.html

https://ria.ru/20240626/putin-1955689127.html

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масуд пезешкиан, в мире, иран, саид джалили, мостафа пурмохаммади