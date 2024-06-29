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В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2024
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02:42 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/iran-1956251406.html
В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами, сообщили СМИ
В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2024
В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами, сообщили СМИ
Два человека погибли, еще пять пострадали в результате нападения на автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранском городе Раск, сообщает телеканал Press РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T02:42
2024-06-29T02:42
мохаммад мохбер
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять пострадали в результате нападения на автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранском городе Раск, сообщает телеканал Press TV. Ранее телеканал агентства SNN сообщал, что в Иране завершен прием голосов на избирательных участках, организованных в рамках проведения внеочередных президентских выборов, которые были назначены после гибели в мае в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. "По неподтвержденным сообщениям, два человека погибли, пять получили ранения во время теракта в иранском городе Раск, в ходе которого вооруженные люди обстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны", - говорится в сообщении телеканала. После гибели Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе Ирана, власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131-й конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер. Президентские выборы в Иране прошли в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск. Голосование на избирательных участках было продлено до полуночи (23.30 мск).
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мохаммад мохбер, иран, в мире
Мохаммад Мохбер, Иран, В мире
В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами, сообщили СМИ

Press: в Иране при атаке на авто с избирательными урнами погибли два человека

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять пострадали в результате нападения на автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранском городе Раск, сообщает телеканал Press TV.
Ранее телеканал агентства SNN сообщал, что в Иране завершен прием голосов на избирательных участках, организованных в рамках проведения внеочередных президентских выборов, которые были назначены после гибели в мае в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.
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"По неподтвержденным сообщениям, два человека погибли, пять получили ранения во время теракта в иранском городе Раск, в ходе которого вооруженные люди обстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны", - говорится в сообщении телеканала.
После гибели Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе Ирана, власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131-й конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер.
Президентские выборы в Иране прошли в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск. Голосование на избирательных участках было продлено до полуночи (23.30 мск).
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