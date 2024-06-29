https://ria.ru/20240629/iran-1956251406.html

В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами, сообщили СМИ

В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2024

В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами, сообщили СМИ

Два человека погибли, еще пять пострадали в результате нападения на автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранском городе Раск, сообщает телеканал Press РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T02:42

2024-06-29T02:42

2024-06-29T02:42

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иран

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять пострадали в результате нападения на автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранском городе Раск, сообщает телеканал Press TV. Ранее телеканал агентства SNN сообщал, что в Иране завершен прием голосов на избирательных участках, организованных в рамках проведения внеочередных президентских выборов, которые были назначены после гибели в мае в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. "По неподтвержденным сообщениям, два человека погибли, пять получили ранения во время теракта в иранском городе Раск, в ходе которого вооруженные люди обстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны", - говорится в сообщении телеканала. После гибели Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе Ирана, власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131-й конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер. Президентские выборы в Иране прошли в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск. Голосование на избирательных участках было продлено до полуночи (23.30 мск).

https://ria.ru/20240628/iran-1956005904.html

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мохаммад мохбер, иран, в мире