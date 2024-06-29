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Эксперт рассказал, почему Россия продлила разрешение на экспорт бензина - РИА Новости, 29.06.2024
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19:51 29.06.2024 (обновлено: 20:02 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/ekspert-1956364241.html
Эксперт рассказал, почему Россия продлила разрешение на экспорт бензина
Эксперт рассказал, почему Россия продлила разрешение на экспорт бензина - РИА Новости, 29.06.2024
Эксперт рассказал, почему Россия продлила разрешение на экспорт бензина
Решение правительства РФ продлить разрешение на экспорт бензина принято с учетом профицитного баланса производства и рекордно высоких запасов, заявил РИА... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:51
2024-06-29T20:02
россия
экономика
александр новак
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решение правительства РФ продлить разрешение на экспорт бензина принято с учетом профицитного баланса производства и рекордно высоких запасов, заявил РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко.В субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля."Решение ожидаемое, оно основывается на профицитном балансе производства бензинов и рекордно высоких запасах", - сказал собеседник агентства, добавив, что рисков для внутреннего рынка нет.По оценкам Дьяченко, запасы бензина в России сейчас составляют порядка 2 миллионов тонн.Динамика цен на этот продукт укладывается в рамки привычной волатильности, считает эксперт. Разрешение экспорта позволит увеличить переработку нефти, повысит рентабельность нефтеперерабатывающих заводов и доходы бюджета.Правительство РФ с 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен до 30 июня, но сообщалось, что с 1 июля по 31 августа он продолжит действие. При этом кабмин допускал, что снятие ограничений может быть продлено. Вице-премьер Александр Новак говорил, что решение об этом будет приниматься в конце июня исходя из ситуации на рынке.
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россия, экономика, александр новак, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Александр Новак, Евразийский экономический союз
Эксперт рассказал, почему Россия продлила разрешение на экспорт бензина

Эксперт: кабмин продлил разрешение на экспорт бензина из-за высоких запасов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки
Пистолеты топливораздаточной колонки - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решение правительства РФ продлить разрешение на экспорт бензина принято с учетом профицитного баланса производства и рекордно высоких запасов, заявил РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко.
В субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля.
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"Решение ожидаемое, оно основывается на профицитном балансе производства бензинов и рекордно высоких запасах", - сказал собеседник агентства, добавив, что рисков для внутреннего рынка нет.
По оценкам Дьяченко, запасы бензина в России сейчас составляют порядка 2 миллионов тонн.
Динамика цен на этот продукт укладывается в рамки привычной волатильности, считает эксперт. Разрешение экспорта позволит увеличить переработку нефти, повысит рентабельность нефтеперерабатывающих заводов и доходы бюджета.
Правительство РФ с 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен до 30 июня, но сообщалось, что с 1 июля по 31 августа он продолжит действие. При этом кабмин допускал, что снятие ограничений может быть продлено. Вице-премьер Александр Новак говорил, что решение об этом будет приниматься в конце июня исходя из ситуации на рынке.
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