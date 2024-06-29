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В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек - РИА Новости, 29.06.2024
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14:31 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/dtp-1956319938.html
В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек - РИА Новости, 29.06.2024
В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
ДТП с микроавтобусом произошло в Карелии, 8 человек доставлены в больницу, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:31
2024-06-29T14:31
происшествия
авто
беломорск
mercedes
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. ДТП с микроавтобусом произошло в Карелии, 8 человек доставлены в больницу, сообщает республиканское МВД. Авария произошла на подъезде к Беломорску. "Произошло столкновение попутно двигавшихся Suzuki Grand Vitara и пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. С места аварии в медучреждение доставлены 8 человек", - говорится в сообщении.
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беломорск
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происшествия, авто, беломорск, mercedes, республика карелия
Происшествия, Авто, Беломорск, Mercedes, Республика Карелия
В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

Под Беломорском 8 пострадавших в ДТП микроавтобуса с Suzuki госпитализировали

© Фото : Полиция Карелии/TelegramМесто ДТП с участием микроавтобуса в Карелии
Место ДТП с участием микроавтобуса в Карелии - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Полиция Карелии/Telegram
Место ДТП с участием микроавтобуса в Карелии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. ДТП с микроавтобусом произошло в Карелии, 8 человек доставлены в больницу, сообщает республиканское МВД.
Авария произошла на подъезде к Беломорску.
"Произошло столкновение попутно двигавшихся Suzuki Grand Vitara и пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. С места аварии в медучреждение доставлены 8 человек", - говорится в сообщении.
Микроавтобус с пассажирами скатился с пирса в Приморье - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Приморье микроавтобус с пассажирами съехал с пирса
21 июня, 11:05
 
ПроисшествияАвтоБеломорскMercedesРеспублика Карелия
 
 
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