https://ria.ru/20240629/dtp-1956319938.html
В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек - РИА Новости, 29.06.2024
В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
ДТП с микроавтобусом произошло в Карелии, 8 человек доставлены в больницу, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:31
2024-06-29T14:31
2024-06-29T14:31
происшествия
авто
беломорск
mercedes
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956319421_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_e90f3fdcd5a4654fced128a3490750ec.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. ДТП с микроавтобусом произошло в Карелии, 8 человек доставлены в больницу, сообщает республиканское МВД. Авария произошла на подъезде к Беломорску. "Произошло столкновение попутно двигавшихся Suzuki Grand Vitara и пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. С места аварии в медучреждение доставлены 8 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240621/avtobus-1954454780.html
беломорск
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956319421_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c4c7e7731e29bb9b8889c2f15bb9a00c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, беломорск, mercedes, республика карелия
Происшествия, Авто, Беломорск, Mercedes, Республика Карелия
В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
Под Беломорском 8 пострадавших в ДТП микроавтобуса с Suzuki госпитализировали