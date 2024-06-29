https://ria.ru/20240629/dtp-1956319938.html

В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек - РИА Новости, 29.06.2024

В Карелии в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

ДТП с микроавтобусом произошло в Карелии, 8 человек доставлены в больницу, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:31

2024-06-29T14:31

2024-06-29T14:31

происшествия

авто

беломорск

mercedes

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. ДТП с микроавтобусом произошло в Карелии, 8 человек доставлены в больницу, сообщает республиканское МВД. Авария произошла на подъезде к Беломорску. "Произошло столкновение попутно двигавшихся Suzuki Grand Vitara и пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. С места аварии в медучреждение доставлены 8 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240621/avtobus-1954454780.html

беломорск

республика карелия

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Наталья Макарова

происшествия, авто, беломорск, mercedes, республика карелия