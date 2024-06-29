Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 29.06.2024 (обновлено: 14:36 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/dtp-1956312963.html
В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка
В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка - РИА Новости, 29.06.2024
В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка
Россиянка погибла в ДТП с автобусами, перевозившими строителей атомной электростанции "Аккую" в Турции, подтвердили РИА Новости в посольстве в Анкаре. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:37
2024-06-29T14:36
турция
россия
анкара (провинция)
аэс "аккую"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956288074_0:249:1280:969_1920x0_80_0_0_c51236c24861cd1ef27106c8107fac74.jpg
СТАМБУЛ, 29 июн — РИА Новости. Россиянка погибла в ДТП с автобусами, перевозившими строителей атомной электростанции "Аккую" в Турции, подтвердили РИА Новости в посольстве в Анкаре.&quot;По имеющимся данным, среди погибших была гражданка России. В связи с тем, что поступает много противоречивой информации, просим доверять только официальным источникам&quot;, — подчеркнули в дипмиссии.Об аварии стало известно ранее в субботу. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и, совершив выезд на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом. Сообщалось о двух погибших — водителе легковушки и пассажире автобуса, с которым произошло столкновение. Еще десять человек получили травмы, кареты скорой помощи доставили их в ближайшую больницу.Проектная компания "Аккую Нуклеар" отмечала, что если по итогам расследования будут выявлены факты нарушения правил безопасности движения со стороны транспортного предприятия, то она будет добиваться привлечения к ответственности виновных в нарушении.Строительство первой в Турции АЭС — "Аккую" — стало крупнейшим совместным проектом Москвы и Анкары. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.
https://ria.ru/20240624/yakutiya-1955159474.html
https://ria.ru/20240628/dtp-1956224114.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956288074_0:25:1280:985_1920x0_80_0_0_229e8f4f9e557a29bf73d46a0ac7e946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, анкара (провинция), аэс "аккую", в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), АЭС "Аккую", В мире
В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка

В ДТП с автобусами в Турции, которые везли строителей АЭС, погибла россиянка

© СоцсетиДТП с участием автомобиля и автобуса, перевозившего сотрудников строящейся в Турции АЭС "Аккую"
ДТП с участием автомобиля и автобуса, перевозившего сотрудников строящейся в Турции АЭС Аккую
© Соцсети
ДТП с участием автомобиля и автобуса, перевозившего сотрудников строящейся в Турции АЭС "Аккую"
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 июн — РИА Новости. Россиянка погибла в ДТП с автобусами, перевозившими строителей атомной электростанции "Аккую" в Турции, подтвердили РИА Новости в посольстве в Анкаре.
«

"По имеющимся данным, среди погибших была гражданка России. В связи с тем, что поступает много противоречивой информации, просим доверять только официальным источникам", — подчеркнули в дипмиссии.

Место ДТП с участием маршрутного автобуса в поселке Жатай в Якутии. 24 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Девять человек пострадали и один погиб в ДТП в Якутии
24 июня, 19:29
Об аварии стало известно ранее в субботу. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и, совершив выезд на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом. Сообщалось о двух погибших — водителе легковушки и пассажире автобуса, с которым произошло столкновение. Еще десять человек получили травмы, кареты скорой помощи доставили их в ближайшую больницу.
Проектная компания "Аккую Нуклеар" отмечала, что если по итогам расследования будут выявлены факты нарушения правил безопасности движения со стороны транспортного предприятия, то она будет добиваться привлечения к ответственности виновных в нарушении.
Строительство первой в Турции АЭС — "Аккую" — стало крупнейшим совместным проектом Москвы и Анкары. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.
На месте ДТП в Ставропольском крае. 28 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
На Ставрополье в ДТП погиб человек
28 июня, 20:34
 
ТурцияРоссияАнкара (провинция)АЭС "Аккую"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала