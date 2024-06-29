https://ria.ru/20240629/dtp-1956312963.html

В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка

В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка - РИА Новости, 29.06.2024

В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка

Россиянка погибла в ДТП с автобусами, перевозившими строителей атомной электростанции "Аккую" в Турции, подтвердили РИА Новости в посольстве в Анкаре. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:37

2024-06-29T13:37

2024-06-29T14:36

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СТАМБУЛ, 29 июн — РИА Новости. Россиянка погибла в ДТП с автобусами, перевозившими строителей атомной электростанции "Аккую" в Турции, подтвердили РИА Новости в посольстве в Анкаре."По имеющимся данным, среди погибших была гражданка России. В связи с тем, что поступает много противоречивой информации, просим доверять только официальным источникам", — подчеркнули в дипмиссии.Об аварии стало известно ранее в субботу. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и, совершив выезд на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом. Сообщалось о двух погибших — водителе легковушки и пассажире автобуса, с которым произошло столкновение. Еще десять человек получили травмы, кареты скорой помощи доставили их в ближайшую больницу.Проектная компания "Аккую Нуклеар" отмечала, что если по итогам расследования будут выявлены факты нарушения правил безопасности движения со стороны транспортного предприятия, то она будет добиваться привлечения к ответственности виновных в нарушении.Строительство первой в Турции АЭС — "Аккую" — стало крупнейшим совместным проектом Москвы и Анкары. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.

https://ria.ru/20240624/yakutiya-1955159474.html

https://ria.ru/20240628/dtp-1956224114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, россия, анкара (провинция), аэс "аккую", в мире