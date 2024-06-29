https://ria.ru/20240629/dtp-1956299823.html
В ДТП в Турции попали два автобуса со строителями АЭС "Аккую"
В ДТП в Турции попали два автобуса со строителями АЭС "Аккую" - РИА Новости, 29.06.2024
В ДТП в Турции попали два автобуса со строителями АЭС "Аккую"
Два служебных автобуса, перевозивших строителей АЭС "Аккую" в Турции, попали в ДТП, два человека погибли, сообщила проектная компания "Аккую Нуклеар". РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:07
2024-06-29T12:07
2024-06-29T13:26
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Два служебных автобуса, перевозивших строителей АЭС "Аккую" в Турции, попали в ДТП, два человека погибли, сообщила проектная компания "Аккую Нуклеар"."В субботу, 29 июня 2024 года, около 7:20 на трассе Мерсин — Анталья в районе поселка Ышиклы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух служебных автобусов, перевозивших работников площадки строительства АЭС "Аккую", и легкового автомобиля", — уточнили в организации.По предварительной информации, водитель одного из автобусов транспортной компании, оказывающей услуги пассажирских перевозок, не справился с управлением и, совершив выезд на полосу встречного движения, столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом, отмечает компания.Из-за аварии погибли водитель легковушки и пассажир автобуса, с которым совершено столкновение. Еще десять человек получили травмы, кареты скорой помощи доставили их в ближайшую больницу.В компании отметили, что оказывают все возможное содействие сотрудникам жандармерии и других ведомств для расследования обстоятельств аварии."В случае, если по итогам расследования будут выявлены факты нарушения правил безопасности движения со стороны транспортной компании, АО "Аккую Нуклеар" будет правовыми методами добиваться привлечения к ответственности виновных в нарушении", — добавили в компании."Аккую Нуклеар" выразила соболезнования близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным проектом Москвы и Анкары. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт/ч в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.
https://ria.ru/20240628/gosavtoinspektsiya-1956083657.html
https://ria.ru/20240627/dtp-1955775448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, аэс "аккую", аккую нуклеар, в мире
Турция, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, В мире
В ДТП в Турции попали два автобуса со строителями АЭС "Аккую"
В ДТП в турецком Мерсине попали два автобуса со строителями АЭС "Аккую"
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Два служебных автобуса, перевозивших строителей АЭС "Аккую" в Турции, попали в ДТП, два человека погибли, сообщила проектная компания "Аккую Нуклеар".
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"В субботу, 29 июня 2024 года, около 7:20 на трассе Мерсин — Анталья в районе поселка Ышиклы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух служебных автобусов, перевозивших работников площадки строительства АЭС "Аккую", и легкового автомобиля", — уточнили в организации.
По предварительной информации, водитель одного из автобусов транспортной компании, оказывающей услуги пассажирских перевозок, не справился с управлением и, совершив выезд на полосу встречного движения, столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом, отмечает компания.
Из-за аварии погибли водитель легковушки и пассажир автобуса, с которым совершено столкновение. Еще десять человек получили травмы, кареты скорой помощи доставили их в ближайшую больницу.
В компании отметили, что оказывают все возможное содействие сотрудникам жандармерии и других ведомств для расследования обстоятельств аварии.
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"В случае, если по итогам расследования будут выявлены факты нарушения правил безопасности движения со стороны транспортной компании, АО "Аккую Нуклеар" будет правовыми методами добиваться привлечения к ответственности виновных в нарушении", — добавили в компании.
"Аккую Нуклеар" выразила соболезнования близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным проектом Москвы и Анкары. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт/ч в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.