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"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной
"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной - РИА Новости, 29.06.2024
"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной
Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:00
2024-06-29T13:00
2024-06-29T16:22
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем ПВО, написал на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке."Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — отметил он.Репке подчеркнул, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем Запад обещает ей поставить. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, придет слишком поздно и уже не поможет ВСУ.В мае агентство Reuters сообщило, что военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России.
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технологии, украина, россия, германия, вооруженные силы украины
Технологии, Украина, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины
"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной
Репке: ВС РФ беспрепятственно используют разведывательные дроны над Украиной