https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html

"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной

"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной - РИА Новости, 29.06.2024

"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной

Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:00

2024-06-29T13:00

2024-06-29T16:22

технологии

украина

россия

германия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем ПВО, написал на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке."Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — отметил он.Репке подчеркнул, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем Запад обещает ей поставить. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, придет слишком поздно и уже не поможет ВСУ.В мае агентство Reuters сообщило, что военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России.

https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html

https://ria.ru/20240629/nato-1956284948.html

украина

россия

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технологии, украина, россия, германия, вооруженные силы украины