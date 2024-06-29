Рейтинг@Mail.ru
"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 29.06.2024 (обновлено: 16:22 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html
"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной
"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной - РИА Новости, 29.06.2024
"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной
Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:00
2024-06-29T16:22
технологии
украина
россия
германия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810282047_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_9259cca3e0b63c782104b7e2bbc6f1aa.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем ПВО, написал на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке."Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — отметил он.Репке подчеркнул, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем Запад обещает ей поставить. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, придет слишком поздно и уже не поможет ВСУ.В мае агентство Reuters сообщило, что военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России.
https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html
https://ria.ru/20240629/nato-1956284948.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810282047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_70214d2d2ebcba16003cf99cdc204a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, россия, германия, вооруженные силы украины
Технологии, Украина, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины
"Полная свобода": в Германии испугались действий России в небе над Украиной

Репке: ВС РФ беспрепятственно используют разведывательные дроны над Украиной

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащий ВС России запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская армия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные беспилотники над Украиной, поскольку ВСУ потеряли большое количество систем ПВО, написал на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.
"Россия имеет полную свободу в полетах разведывательных дронов. Большинство баллистических ракет также проходят", — отметил он.
Американские военные во время переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
США идут на отчаянные шаги из-за Украины, пишут СМИ
Вчера, 08:48
Репке подчеркнул, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем Запад обещает ей поставить. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, придет слишком поздно и уже не поможет ВСУ.
В мае агентство Reuters сообщило, что военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
"Совершенно ясно": в США выступили с жестким посланием Украине
Вчера, 10:34
 
ТехнологииУкраинаРоссияГерманияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала