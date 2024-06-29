https://ria.ru/20240629/dozhd-1956374405.html

На юге Москвы и Подмосковья пошел дождь

На юге Москвы и Подмосковья пошел дождь - РИА Новости, 29.06.2024

На юге Москвы и Подмосковья пошел дождь

На юге Москвы и Подмосковья вечером в субботу пошел дождь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T21:06

2024-06-29T21:06

2024-06-29T21:07

общество

москва

роман вильфанд

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1521219ba14db97d2048455478d168b1.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На юге Москвы и Подмосковья вечером в субботу пошел дождь, передает корреспондент РИА Новости. Температура воздуха составляет 24 градуса. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что жара до 32 градусов ожидается в Москве на выходных, ночью температура не опустится ниже 20 градусов.

https://ria.ru/20240628/opasnost-1956209459.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, роман вильфанд, московская область (подмосковье)