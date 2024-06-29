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На юге Москвы и Подмосковья пошел дождь - РИА Новости, 29.06.2024
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21:06 29.06.2024 (обновлено: 21:07 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/dozhd-1956374405.html
На юге Москвы и Подмосковья пошел дождь
На юге Москвы и Подмосковья пошел дождь - РИА Новости, 29.06.2024
На юге Москвы и Подмосковья пошел дождь
На юге Москвы и Подмосковья вечером в субботу пошел дождь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T21:06
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общество
москва
роман вильфанд
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На юге Москвы и Подмосковья вечером в субботу пошел дождь, передает корреспондент РИА Новости. Температура воздуха составляет 24 градуса. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что жара до 32 градусов ожидается в Москве на выходных, ночью температура не опустится ниже 20 градусов.
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москва
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общество, москва, роман вильфанд, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Московская область (Подмосковье)
На юге Москвы и Подмосковья пошел дождь

На юге Москвы и Подмосковья вечером в субботу пошел дождь

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На юге Москвы и Подмосковья вечером в субботу пошел дождь, передает корреспондент РИА Новости.
Температура воздуха составляет 24 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что жара до 32 градусов ожидается в Москве на выходных, ночью температура не опустится ниже 20 градусов.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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28 июня, 19:11
 
ОбществоМоскваРоман ВильфандМосковская область (Подмосковье)
 
 
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