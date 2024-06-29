Девочку, пострадавшую при сходе поезда в Коми, перевели в Москву
Пострадавшую при сходе поезда в Коми 14-летняя девочку перевели в НИИ Рошаля
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми
Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Пострадавшая при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми 14-летняя девочка переведена в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщает министерство здравоохранения республики.
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"Пострадавшая при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск 14-летняя девочка переведена в Москву, в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии (центр Рошаля)", - говорится в сообщении.
Ранее девочку сначала перевели из Интинской центральной городской больницы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре, где прошла телекоммуникационная консультация со столичным НИИ.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.