https://ria.ru/20240629/devochka-1956358188.html

Девочку, пострадавшую при сходе поезда в Коми, перевели в Москву

Девочку, пострадавшую при сходе поезда в Коми, перевели в Москву - РИА Новости, 29.06.2024

Девочку, пострадавшую при сходе поезда в Коми, перевели в Москву

Пострадавшая при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми 14-летняя девочка переведена в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:04

2024-06-29T19:04

2024-06-29T19:04

происшествия

москва

сыктывкар

воркута

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Пострадавшая при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми 14-летняя девочка переведена в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщает министерство здравоохранения республики. "Пострадавшая при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск 14-летняя девочка переведена в Москву, в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии (центр Рошаля)", - говорится в сообщении. Ранее девочку сначала перевели из Интинской центральной городской больницы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре, где прошла телекоммуникационная консультация со столичным НИИ. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.

https://ria.ru/20240627/komi-1955820573.html

москва

сыктывкар

воркута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, сыктывкар, воркута, сход пассажирского поезда с рельс в коми