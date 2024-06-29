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Девочку, пострадавшую при сходе поезда в Коми, перевели в Москву - РИА Новости, 29.06.2024
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19:04 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/devochka-1956358188.html
Девочку, пострадавшую при сходе поезда в Коми, перевели в Москву
Девочку, пострадавшую при сходе поезда в Коми, перевели в Москву - РИА Новости, 29.06.2024
Девочку, пострадавшую при сходе поезда в Коми, перевели в Москву
Пострадавшая при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми 14-летняя девочка переведена в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:04
2024-06-29T19:04
происшествия
москва
сыктывкар
воркута
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Пострадавшая при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми 14-летняя девочка переведена в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщает министерство здравоохранения республики. "Пострадавшая при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск 14-летняя девочка переведена в Москву, в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии (центр Рошаля)", - говорится в сообщении. Ранее девочку сначала перевели из Интинской центральной городской больницы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре, где прошла телекоммуникационная консультация со столичным НИИ. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
https://ria.ru/20240627/komi-1955820573.html
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сыктывкар
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происшествия, москва, сыктывкар, воркута, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Москва, Сыктывкар, Воркута, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Девочку, пострадавшую при сходе поезда в Коми, перевели в Москву

Пострадавшую при сходе поезда в Коми 14-летняя девочку перевели в НИИ Рошаля

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми
Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших из пассажирского поезда, сошедшего с рельсов в районе города Инта республики Коми. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Пострадавшая при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми 14-летняя девочка переведена в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщает министерство здравоохранения республики.
«
"Пострадавшая при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск 14-летняя девочка переведена в Москву, в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии (центр Рошаля)", - говорится в сообщении.
Ранее девочку сначала перевели из Интинской центральной городской больницы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре, где прошла телекоммуникационная консультация со столичным НИИ.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Пострадавшую при сходе поезда в Коми девочку перевели в реанимацию
27 июня, 12:24
 
ПроисшествияМоскваСыктывкарВоркутаСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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