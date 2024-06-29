https://ria.ru/20240629/deti-1956388141.html

В Госдуме призвали передать организацию детского отдыха Минпросвещения

В Госдуме призвали передать организацию детского отдыха Минпросвещения - РИА Новости, 29.06.2024

В Госдуме призвали передать организацию детского отдыха Минпросвещения

Депутат Госдумы Нина Останина считает, что необходимо передать полномочие по организации отдыха и оздоровления детей профильному Министерству просвещения РФ. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T23:44

2024-06-29T23:44

2024-06-29T23:44

общество

россия

пенза

пензенская область

госдума рф

артек

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина считает, что необходимо передать полномочие по организации отдыха и оздоровления детей профильному Министерству просвещения РФ. Она отметила, что на данный момент ответственные за организацию отдыха и оздоровления детей - региональные и муниципальные власти. Сегодня в ведении федерального министерства просвещения находятся только детские федеральные центры:" Артек", "Орленок", "Океан", "Смена", Алые паруса", уточнила она. "Необходимо незамедлительно передать полномочие по организации отдыха и оздоровления детей профильному Министерству просвещения, ответственному за образование и воспитание детей", - написала она в своем Telegram-канале. Она добавила, что Минпросвещения должно стать ответственным и за охват детей отдыхом, и за содержание этого отдыха, и за безопасность детей. "Запросы о причинах отравления детей в Генеральную Прокуратуру направлю уже в понедельник. А на заседании Государственной Думы предложу все региональным депутатам взять под контроль положение дел в региональных детских организациях, чтобы потребовать от правительства принять самостоятельный федеральный закон "Об отдыхе и оздоровлении детей в РФ", который мы, депутаты, подготовили", - заключила депутат. Ранее сообщалось, что более 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, начата проверка, в том числе организации питания. Роспотребнадзор в Пензенской области проводит эпидрасследование по случаю отравления детей в лагере, сообщили в управлении ведомства.

https://ria.ru/20240604/otdykh-1950506613.html

https://ria.ru/20240629/minzdrav-1956340382.html

россия

пенза

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, пенза, пензенская область, госдума рф, артек, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)