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Четыре ребенка остаются в изоляторе лагеря Пензы, сообщил губернатор - РИА Новости, 29.06.2024
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Пензенская область
Пензенская область
 
17:48 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/deti-1956350027.html
Четыре ребенка остаются в изоляторе лагеря Пензы, сообщил губернатор
Четыре ребенка остаются в изоляторе лагеря Пензы, сообщил губернатор - РИА Новости, 29.06.2024
Четыре ребенка остаются в изоляторе лагеря Пензы, сообщил губернатор
Четыре ребенка из более 30 обратившихся за медицинской помощью в детском лагере Пензы остаются в изоляторе, идут проверки учреждения и поставщика продуктов,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:48
2024-06-29T17:48
пензенская область
происшествия
пензенская область
олег мельниченко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пенза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1956350027.jpg?1719672503
ПЕНЗА, 29 июн - РИА Новости. Четыре ребенка из более 30 обратившихся за медицинской помощью в детском лагере Пензы остаются в изоляторе, идут проверки учреждения и поставщика продуктов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за медицинской помощью, некоторых поместили в изолятор, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. Минздрав региона сообщил, что состояние детей стабильное и не вызывает опасений. "Держу на личном контроле ситуацию в детском лагере "Белка", где накануне у части ребят в ходе обследования врачей были выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Детей осматривали сотрудники городской детской поликлиники. На сегодня в медицинском изоляторе остаются четыре ребенка, их состояние не вызывает у врачей опасений. Поручил заместителю председателя областного правительства - министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Владимировичу Космачеву внимательно следить за состоянием ребят", - написал глава региона. Мельниченко отметил, что пищеблок и склад продуктов питания проверены работниками Роспотребнадзора, будет проведена экспертиза. "Также выездные проверки лагеря провели министерство образования и прокуратура Пензенской области. Проверяют и поставщика продуктов. Задействованы все службы и ведомства, отвечающие за работу детского лагеря отдыха", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240629/minzdrav-1956340382.html
https://ria.ru/20240629/otravlenie-1956346688.html
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
60
происшествия, пензенская область, олег мельниченко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пенза
Пензенская область, Происшествия, Пензенская область, Олег Мельниченко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пенза

Четыре ребенка остаются в изоляторе лагеря Пензы, сообщил губернатор

Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 29 июн - РИА Новости. Четыре ребенка из более 30 обратившихся за медицинской помощью в детском лагере Пензы остаются в изоляторе, идут проверки учреждения и поставщика продуктов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за медицинской помощью, некоторых поместили в изолятор, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. Минздрав региона сообщил, что состояние детей стабильное и не вызывает опасений.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Состояние детей из лагеря в Пензе, обратившихся за медпомощью, стабильное
Вчера, 16:39
«
"Держу на личном контроле ситуацию в детском лагере "Белка", где накануне у части ребят в ходе обследования врачей были выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Детей осматривали сотрудники городской детской поликлиники. На сегодня в медицинском изоляторе остаются четыре ребенка, их состояние не вызывает у врачей опасений. Поручил заместителю председателя областного правительства - министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Владимировичу Космачеву внимательно следить за состоянием ребят", - написал глава региона.
Мельниченко отметил, что пищеблок и склад продуктов питания проверены работниками Роспотребнадзора, будет проведена экспертиза.
"Также выездные проверки лагеря провели министерство образования и прокуратура Пензенской области. Проверяют и поставщика продуктов. Задействованы все службы и ведомства, отвечающие за работу детского лагеря отдыха", - добавил губернатор.
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Пензенская областьПроисшествияПензенская областьОлег МельниченкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пенза
 
 
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