https://ria.ru/20240629/deti-1956350027.html

Четыре ребенка остаются в изоляторе лагеря Пензы, сообщил губернатор

Четыре ребенка остаются в изоляторе лагеря Пензы, сообщил губернатор - РИА Новости, 29.06.2024

Четыре ребенка остаются в изоляторе лагеря Пензы, сообщил губернатор

Четыре ребенка из более 30 обратившихся за медицинской помощью в детском лагере Пензы остаются в изоляторе, идут проверки учреждения и поставщика продуктов,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:48

2024-06-29T17:48

2024-06-29T17:48

пензенская область

происшествия

пензенская область

олег мельниченко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пенза

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1956350027.jpg?1719672503

ПЕНЗА, 29 июн - РИА Новости. Четыре ребенка из более 30 обратившихся за медицинской помощью в детском лагере Пензы остаются в изоляторе, идут проверки учреждения и поставщика продуктов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за медицинской помощью, некоторых поместили в изолятор, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. Минздрав региона сообщил, что состояние детей стабильное и не вызывает опасений. "Держу на личном контроле ситуацию в детском лагере "Белка", где накануне у части ребят в ходе обследования врачей были выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Детей осматривали сотрудники городской детской поликлиники. На сегодня в медицинском изоляторе остаются четыре ребенка, их состояние не вызывает у врачей опасений. Поручил заместителю председателя областного правительства - министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Владимировичу Космачеву внимательно следить за состоянием ребят", - написал глава региона. Мельниченко отметил, что пищеблок и склад продуктов питания проверены работниками Роспотребнадзора, будет проведена экспертиза. "Также выездные проверки лагеря провели министерство образования и прокуратура Пензенской области. Проверяют и поставщика продуктов. Задействованы все службы и ведомства, отвечающие за работу детского лагеря отдыха", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240629/minzdrav-1956340382.html

https://ria.ru/20240629/otravlenie-1956346688.html

пензенская область

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пензенская область, олег мельниченко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пенза