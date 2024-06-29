Четыре ребенка остаются в изоляторе лагеря Пензы, сообщил губернатор

ПЕНЗА, 29 июн - РИА Новости. Четыре ребенка из более 30 обратившихся за медицинской помощью в детском лагере Пензы остаются в изоляторе, идут проверки учреждения и поставщика продуктов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
Ранее прокуратура области сообщила, что более 30 детей в детском оздоровительном центре "Белка" в четверг-пятницу обратились за медицинской помощью, некоторых поместили в изолятор, начата прокурорская проверка, в том числе организации питания в лагере. В ведомстве отметили, что ранее в лагере были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", но после вмешательства прокуратуры в учреждении с 23 июня с началом второй лагерной смены к работе приступил новый организатор питания. Минздрав региона сообщил, что состояние детей стабильное и не вызывает опасений.
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"Держу на личном контроле ситуацию в детском лагере "Белка", где накануне у части ребят в ходе обследования врачей были выявлены признаки желудочно-кишечного расстройства. Детей осматривали сотрудники городской детской поликлиники. На сегодня в медицинском изоляторе остаются четыре ребенка, их состояние не вызывает у врачей опасений. Поручил заместителю председателя областного правительства - министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Владимировичу Космачеву внимательно следить за состоянием ребят", - написал глава региона.
Мельниченко отметил, что пищеблок и склад продуктов питания проверены работниками Роспотребнадзора, будет проведена экспертиза.
"Также выездные проверки лагеря провели министерство образования и прокуратура Пензенской области. Проверяют и поставщика продуктов. Задействованы все службы и ведомства, отвечающие за работу детского лагеря отдыха", - добавил губернатор.