https://ria.ru/20240629/deti-1956325394.html

В лагере в Пензе более 30 детей обратились за медпомощью

В лагере в Пензе более 30 детей обратились за медпомощью - РИА Новости, 29.06.2024

В лагере в Пензе более 30 детей обратились за медпомощью

Более 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, начата проверка, в том числе организации питания, сообщила прокуратура региона в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:04

2024-06-29T15:04

2024-06-29T15:18

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Более 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, начата проверка, в том числе организации питания, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале."Прокуратура Железнодорожного района Пензы по поступившей информации организовала проверку в детском оздоровительном центре "Белка" по факту массового обращения 27 июня и 28 июня за медицинской помощью отдыхающих в ООО "Детский оздоровительный центр "Белка" детей. По предварительным сведениям, на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, некоторые из них помещены медицинским работником лагеря в изолятор", - говорится в сообщении.Прокуратура установит все обстоятельства и даст оценку исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания в детском лагере. В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как уточнили в прокуратуре, ранее ведомство уже проверяло лагерь и выявило "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства". Тогда в отношении представителя организатора питания были возбуждены дела по статьям 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", 10.3 КоАП РФ "Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции", части 1 статьи 10.8 КоАП РФ "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства", части 1 статьи 14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов"."Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Кроме того, директору ООО "Детский оздоровительный центр "Белка" также было внесено представление, после чего в лагере заменен организатор питания. Новый организатор питания приступил к работе с 23 июня с началом заезда второй лагерной смены", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240626/kursk-1955635370.html

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пенза

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пенза, происшествия