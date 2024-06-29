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БПЛА США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2024
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16:40 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/deputat-1956340491.html
БПЛА США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь, заявили в Госдуме
БПЛА США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2024
БПЛА США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь, заявили в Госдуме
Разведывательные беспилотники США в Черном море имеют прямое отношение к ракетным атакам украинских войск на Севастополь, заявил РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:40
2024-06-29T16:40
россия
сша
севастополь
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андрей белоусов
сергей лавров
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Разведывательные беспилотники США в Черном море имеют прямое отношение к ракетным атакам украинских войск на Севастополь, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. "Позиция России насчет присутствия разведывательных беспилотников США в Черном море предельно ясна. Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма", - сказал Белик. Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полётов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам. В МО РФ подчеркнули, что такая активность свидетельствует о всё большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, а полёты стратегических беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, как отметили в ведомстве, поручил Генштабу ВС РФ Федерации внести предложения по оперативному реагированию на провокации. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240628/ochevidets-1955980638.html
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россия, сша, севастополь, дмитрий белик, андрей белоусов, сергей лавров, нато, госдума рф, министерство обороны сша, обстрел севастополя ракетами atacms
Россия, США, Севастополь, Дмитрий Белик, Андрей Белоусов, Сергей Лавров, НАТО, Госдума РФ, Министерство обороны США, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
БПЛА США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь, заявили в Госдуме

Депутат: БПЛА США имеют прямое отношение к ракетным атакам ВСУ на Севастополь

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Разведывательные беспилотники США в Черном море имеют прямое отношение к ракетным атакам украинских войск на Севастополь, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Гость из Петербурга рассказал, что увидел во время удара по Севастополю
28 июня, 03:08
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"Позиция России насчет присутствия разведывательных беспилотников США в Черном море предельно ясна. Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма", - сказал Белик.
Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полётов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам.
В МО РФ подчеркнули, что такая активность свидетельствует о всё большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, а полёты стратегических беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов, как отметили в ведомстве, поручил Генштабу ВС РФ Федерации внести предложения по оперативному реагированию на провокации.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В ГД призвали не церемониться с американскими беспилотниками в Черном море
26 июня, 13:06
 
РоссияСШАСевастопольДмитрий БеликАндрей БелоусовСергей ЛавровНАТОГосдума РФМинистерство обороны СШАОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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