https://ria.ru/20240629/deputat-1956340491.html

БПЛА США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь, заявили в Госдуме

БПЛА США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2024

БПЛА США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь, заявили в Госдуме

Разведывательные беспилотники США в Черном море имеют прямое отношение к ракетным атакам украинских войск на Севастополь, заявил РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:40

2024-06-29T16:40

2024-06-29T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Разведывательные беспилотники США в Черном море имеют прямое отношение к ракетным атакам украинских войск на Севастополь, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. "Позиция России насчет присутствия разведывательных беспилотников США в Черном море предельно ясна. Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма", - сказал Белик. Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полётов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам. В МО РФ подчеркнули, что такая активность свидетельствует о всё большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, а полёты стратегических беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, как отметили в ведомстве, поручил Генштабу ВС РФ Федерации внести предложения по оперативному реагированию на провокации. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240628/ochevidets-1955980638.html

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