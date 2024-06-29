https://ria.ru/20240629/delo-1956367388.html

В Дагестане завели дело из-за организации незаконной миграции

В Дагестане завели дело из-за организации незаконной миграции - РИА Новости, 29.06.2024

В Дагестане завели дело из-за организации незаконной миграции

Уголовное дело по факту организации незаконной миграции сотрудником отдела международных отношений и внешних связей вуза, будучи в сговоре с иностранцем,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:12

2024-06-29T20:12

2024-06-29T20:12

россия

махачкала

москва

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ГРОЗНЫЙ, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту организации незаконной миграции сотрудником отдела международных отношений и внешних связей вуза, будучи в сговоре с иностранцем, возбудили в Дагестане, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике. "По данным следствия, сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного их высших учебных заведений республики в сговоре с подданным Иорданского Хашимитского Королевства был организован канал незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию", — сообщает пресс-служба УФСБ по республике. Уточняется, что "за денежное вознаграждение, в отсутствие надлежащим образом оформленных договоров на обучение", осуществлялось оказание платных услуг, включавших оформление однократных учебных виз "гражданам Сирийской Арабской Республики", организация приема в Махачкале и размещение в общежитии учебного заведения. В последующем иностранцы отбывали в Москву с целью дальнейшего следования в страны Европейского Союза.

https://ria.ru/20240624/konfiskatsiya-1954950550.html

россия

махачкала

москва

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россия, махачкала, москва