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В Дагестане завели дело из-за организации незаконной миграции - РИА Новости, 29.06.2024
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20:12 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/delo-1956367388.html
В Дагестане завели дело из-за организации незаконной миграции
В Дагестане завели дело из-за организации незаконной миграции - РИА Новости, 29.06.2024
В Дагестане завели дело из-за организации незаконной миграции
Уголовное дело по факту организации незаконной миграции сотрудником отдела международных отношений и внешних связей вуза, будучи в сговоре с иностранцем,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:12
2024-06-29T20:12
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махачкала
москва
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ГРОЗНЫЙ, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту организации незаконной миграции сотрудником отдела международных отношений и внешних связей вуза, будучи в сговоре с иностранцем, возбудили в Дагестане, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике. "По данным следствия, сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного их высших учебных заведений республики в сговоре с подданным Иорданского Хашимитского Королевства был организован канал незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию", — сообщает пресс-служба УФСБ по республике. Уточняется, что "за денежное вознаграждение, в отсутствие надлежащим образом оформленных договоров на обучение", осуществлялось оказание платных услуг, включавших оформление однократных учебных виз "гражданам Сирийской Арабской Республики", организация приема в Махачкале и размещение в общежитии учебного заведения. В последующем иностранцы отбывали в Москву с целью дальнейшего следования в страны Европейского Союза.
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россия, махачкала, москва
Россия, Махачкала, Москва
В Дагестане завели дело из-за организации незаконной миграции

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ГРОЗНЫЙ, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело по факту организации незаконной миграции сотрудником отдела международных отношений и внешних связей вуза, будучи в сговоре с иностранцем, возбудили в Дагестане, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
«
"По данным следствия, сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного их высших учебных заведений республики в сговоре с подданным Иорданского Хашимитского Королевства был организован канал незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию", — сообщает пресс-служба УФСБ по республике.
Уточняется, что "за денежное вознаграждение, в отсутствие надлежащим образом оформленных договоров на обучение", осуществлялось оказание платных услуг, включавших оформление однократных учебных виз "гражданам Сирийской Арабской Республики", организация приема в Махачкале и размещение в общежитии учебного заведения. В последующем иностранцы отбывали в Москву с целью дальнейшего следования в страны Европейского Союза.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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