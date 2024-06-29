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CNN: зарубежные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах - РИА Новости, 29.06.2024
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02:13 29.06.2024 (обновлено: 05:25 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/debaty-1956250386.html
CNN: зарубежные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах
CNN: зарубежные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах - РИА Новости, 29.06.2024
CNN: зарубежные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах
Зарубежные дипломаты шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T02:13
2024-06-29T05:25
в мире
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европа
азия
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Зарубежные дипломаты шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимных сотрудников дипмиссий из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.CNN отмечает, что выступление Байдена вызвало резонанс во всем мире. "Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа", — говорится в материале телеканала. Один из европейских дипломатов заявил, что это была "плохая ночь для Байдена". Другой собеседник телеканала отметил, что ему трудно было воспринимать речь американского лидера, несмотря на то, что он довольно хорошо владеет английским."Трамп съел его заживо", — заявил телеканалу арабский дипломат."Я был ошарашен. Не мог поверить своим глазам", — приводит телеканал слова азиатского дипломата. Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу. Как сообщил CNN со ссылкой на источники, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала политику спуститься с лестницы.В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.
https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1956208529.html
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в мире, сша, европа, азия, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Европа, Азия, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
CNN: зарубежные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах

CNN: многие дипломаты шокированы и обеспокоены выступлением Байдена на дебатах

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Зарубежные дипломаты шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимных сотрудников дипмиссий из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.
CNN отмечает, что выступление Байдена вызвало резонанс во всем мире.
"Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа", — говорится в материале телеканала.
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Один из европейских дипломатов заявил, что это была "плохая ночь для Байдена". Другой собеседник телеканала отметил, что ему трудно было воспринимать речь американского лидера, несмотря на то, что он довольно хорошо владеет английским.
"Трамп съел его заживо", — заявил телеканалу арабский дипломат.
"Я был ошарашен. Не мог поверить своим глазам", — приводит телеканал слова азиатского дипломата.
Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу. Как сообщил CNN со ссылкой на источники, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала политику спуститься с лестницы.
В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.
О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
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В миреСШАЕвропаАзияДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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