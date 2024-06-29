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В Британии задержали третьего человека, распылившего краску на Стоунхендж - РИА Новости, 29.06.2024
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17:41 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/britaniya-1956349195.html
В Британии задержали третьего человека, распылившего краску на Стоунхендж
В Британии задержали третьего человека, распылившего краску на Стоунхендж - РИА Новости, 29.06.2024
В Британии задержали третьего человека, распылившего краску на Стоунхендж
Третий человек был задержан в Британии, после того как активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на Стоунхендж,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:41
2024-06-29T17:41
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Третий человек был задержан в Британии, после того как активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте полиции английского графства Уилтшир. На прошлой неделе два экоактивиста распылили оранжевый порошок на Стоунхендж, вандалы были задержаны и позднее отпущены под залог. Движение сообщило, что краска сделана из цветного кукурузного крахмала и смоется дождем. "Третий человек был задержан в связи с инцидентом у Стоунхенджа в прошлую среду", - сказано в документе. Мужчина, задержанный в минувший четверг лондонской полицией, подозревается в пособничестве и подстрекательстве к ряду правонарушений, в том числе к нанесению противоправного ущерба древнему памятнику, сообщили правоохранители. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20240620/aktivisty-1954200978.html
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в мире, уилтшир, лондон, шеффилд
В мире, Уилтшир, Лондон, Шеффилд
В Британии задержали третьего человека, распылившего краску на Стоунхендж

В Британии после акции с краской у Стоунхенджа задержали третьего экоактивиста

© Just Stop OilАктивисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео
© Just Stop Oil
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Третий человек был задержан в Британии, после того как активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на Стоунхендж, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте полиции английского графства Уилтшир.
На прошлой неделе два экоактивиста распылили оранжевый порошок на Стоунхендж, вандалы были задержаны и позднее отпущены под залог. Движение сообщило, что краска сделана из цветного кукурузного крахмала и смоется дождем.
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"Третий человек был задержан в связи с инцидентом у Стоунхенджа в прошлую среду", - сказано в документе.
Мужчина, задержанный в минувший четверг лондонской полицией, подозревается в пособничестве и подстрекательстве к ряду правонарушений, в том числе к нанесению противоправного ущерба древнему памятнику, сообщили правоохранители.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
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