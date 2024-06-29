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В Тверской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 29.06.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
09:23 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/bespilotniki-1956273594.html
В Тверской области сбили три беспилотника
В Тверской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 29.06.2024
В Тверской области сбили три беспилотника
На территории Тверской области в субботу ночью и утром силами ПВО было сбито три беспилотника, пострадавших и разрушений нет, также не зафиксировано возгораний, РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:23
2024-06-29T09:23
тверская область
россия
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На территории Тверской области в субботу ночью и утром силами ПВО было сбито три беспилотника, пострадавших и разрушений нет, также не зафиксировано возгораний, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он уточнил, что в 4:35 в Торопецком округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ были сбиты два БПЛА. "Пострадавших, разрушений нет. Возгораний не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем", - приводит пресс-служба правительства региона слова Игоря Рудени. Кроме того, в 6:15 в Бологовском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ сбит БПЛА. Губернатор уточнил, что здесь также нет пострадавших и разрушений. "Возгораний не зафиксировано. На месте работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем", - сказал Руденя.
https://ria.ru/20240628/obstrel-1956225389.html
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россия, тверская область, игорь руденя
Тверская область, Россия, Тверская область, Игорь Руденя
В Тверской области сбили три беспилотника

Руденя: в Тверской области сбили три беспилотника, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На территории Тверской области в субботу ночью и утром силами ПВО было сбито три беспилотника, пострадавших и разрушений нет, также не зафиксировано возгораний, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Он уточнил, что в 4:35 в Торопецком округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ были сбиты два БПЛА.
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"Пострадавших, разрушений нет. Возгораний не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем", - приводит пресс-служба правительства региона слова Игоря Рудени.
Кроме того, в 6:15 в Бологовском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ сбит БПЛА.
Губернатор уточнил, что здесь также нет пострадавших и разрушений. "Возгораний не зафиксировано. На месте работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем", - сказал Руденя.
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Тверская областьРоссияТверская областьИгорь Руденя
 
 
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