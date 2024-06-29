В Тверской области сбили три беспилотника
Руденя: в Тверской области сбили три беспилотника, пострадавших нет
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На территории Тверской области в субботу ночью и утром силами ПВО было сбито три беспилотника, пострадавших и разрушений нет, также не зафиксировано возгораний, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Он уточнил, что в 4:35 в Торопецком округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ были сбиты два БПЛА.
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"Пострадавших, разрушений нет. Возгораний не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем", - приводит пресс-служба правительства региона слова Игоря Рудени.
Кроме того, в 6:15 в Бологовском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ сбит БПЛА.
Губернатор уточнил, что здесь также нет пострадавших и разрушений. "Возгораний не зафиксировано. На месте работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем", - сказал Руденя.