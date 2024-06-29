Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 29.06.2024 (обновлено: 17:53 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/bespilotniki-1956271362.html
В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией
В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией - РИА Новости, 29.06.2024
В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал агрессией и реальной угрозой присутствие... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:08
2024-06-29T17:53
россия
черное море
сша
михаил шеремет
андрей белоусов
госдума рф
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949448549_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_d0aba46df6a08b485e571e1648cc79c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал агрессией и реальной угрозой присутствие американских разведывательных беспилотников в Черном море; он считает, что Россия будет вынуждена ответить на провокацию. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. "Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Поэтому все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряженности", — сказал Шеремет. По его мнению, любое другое поведение России будет воспринято противником как слабость и только усилит давление и наращивание его военного присутствия в стратегически важных регионах. Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад для нанесения ударов по российским объектам. В МО РФ подчеркнули, что такая активность свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, а полеты стратегических беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, как отметили в ведомстве, поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации.
https://ria.ru/20240628/belousov-1955996910.html
https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html
https://ria.ru/20240628/pentagon-1956223783.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949448549_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_040837abf877b58af50fca4fb794b29d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, сша, михаил шеремет, андрей белоусов, госдума рф, министерство обороны сша, нато, в мире
Россия, Черное море, США, Михаил Шеремет, Андрей Белоусов, Госдума РФ, Министерство обороны США, НАТО, В мире
В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией

Депутат Шеремет: Россия будет вынуждена ответить на провокацию США в Черном море

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Побережье Черного моря
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал агрессией и реальной угрозой присутствие американских разведывательных беспилотников в Черном море; он считает, что Россия будет вынуждена ответить на провокацию.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Генштабу поручили предложить меры реагирования на провокации США
28 июня, 07:08
"Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Поэтому все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряженности", — сказал Шеремет.
По его мнению, любое другое поведение России будет воспринято противником как слабость и только усилит давление и наращивание его военного присутствия в стратегически важных регионах.
Американские военные во время переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
США идут на отчаянные шаги из-за Украины, пишут СМИ
Вчера, 08:48
Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад для нанесения ударов по российским объектам.
В МО РФ подчеркнули, что такая активность свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, а полеты стратегических беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов, как отметили в ведомстве, поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Пентагон прокомментировал ситуацию в Черном море
28 июня, 20:33
 
РоссияЧерное мореСШАМихаил ШереметАндрей БелоусовГосдума РФМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала