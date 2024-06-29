https://ria.ru/20240629/bespilotniki-1956271362.html

В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией

В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией - РИА Новости, 29.06.2024

В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией

Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал агрессией и реальной угрозой присутствие... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:08

2024-06-29T09:08

2024-06-29T17:53

россия

черное море

сша

михаил шеремет

андрей белоусов

госдума рф

министерство обороны сша

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал агрессией и реальной угрозой присутствие американских разведывательных беспилотников в Черном море; он считает, что Россия будет вынуждена ответить на провокацию. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. "Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Поэтому все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряженности", — сказал Шеремет. По его мнению, любое другое поведение России будет воспринято противником как слабость и только усилит давление и наращивание его военного присутствия в стратегически важных регионах. Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад для нанесения ударов по российским объектам. В МО РФ подчеркнули, что такая активность свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, а полеты стратегических беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, как отметили в ведомстве, поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации.

https://ria.ru/20240628/belousov-1955996910.html

https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html

https://ria.ru/20240628/pentagon-1956223783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, черное море, сша, михаил шеремет, андрей белоусов, госдума рф, министерство обороны сша, нато, в мире