https://ria.ru/20240629/bespilotniki-1956262001.html

Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА

Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА - РИА Новости, 29.06.2024

Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА

Системы ПВО минувшей ночью сбили шесть украинских беспилотников в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом, сообщили в субботу в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T07:15

2024-06-29T07:15

2024-06-29T07:36

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

брянская область

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Системы ПВО минувшей ночью сбили шесть украинских беспилотников в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Так, накануне над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями были нейтрализованы 25 БПЛА.

https://ria.ru/20240628/bpla-1955998968.html

россия

белгородская область

брянская область

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россия, белгородская область, безопасность, брянская область