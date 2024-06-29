https://ria.ru/20240629/bespilotniki-1956262001.html
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА - РИА Новости, 29.06.2024
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА
Системы ПВО минувшей ночью сбили шесть украинских беспилотников в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом, сообщили в субботу в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T07:15
2024-06-29T07:15
2024-06-29T07:36
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Системы ПВО минувшей ночью сбили шесть украинских беспилотников в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Так, накануне над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями были нейтрализованы 25 БПЛА.
https://ria.ru/20240628/bpla-1955998968.html
россия
белгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, безопасность, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Брянская область
Над четырьмя регионами за ночь уничтожили шесть БПЛА
Минобороны: ПВО за ночь сбила над четырьмя регионами РФ шесть БПЛА ВСУ