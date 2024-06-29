https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956380535.html

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к российскому Су-35

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к российскому Су-35 - РИА Новости, 29.06.2024

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к российскому Су-35

Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:07

2024-06-29T22:07

2024-06-29T22:07

война в сирии

в мире

хомс (город)

россия

сирия

юрий попов

воздушно-космические силы россии

су-35

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Двадцать девятого июня с 11:00 до 11:05 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он на брифинге. Попов добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".

https://ria.ru/20240605/traty-1950837300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хомс (город), россия, сирия, юрий попов, воздушно-космические силы россии, су-35, f-15se, rafale