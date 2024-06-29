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В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к российскому Су-35 - РИА Новости, 29.06.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:07 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956380535.html
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к российскому Су-35
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к российскому Су-35 - РИА Новости, 29.06.2024
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к российскому Су-35
Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:07
2024-06-29T22:07
война в сирии
в мире
хомс (город)
россия
сирия
юрий попов
воздушно-космические силы россии
су-35
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Двадцать девятого июня с 11:00 до 11:05 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он на брифинге. Попов добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".
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в мире, хомс (город), россия, сирия, юрий попов, воздушно-космические силы россии, су-35, f-15se, rafale
Война в Сирии, В мире, Хомс (город), Россия, Сирия, Юрий Попов, Воздушно-космические силы России, Су-35, F-15SE, Rafale
В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к российскому Су-35

В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" опасно сблизился с Су-35 ВКС России

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
«
"Двадцать девятого июня с 11:00 до 11:05 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он на брифинге.
Попов добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".
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