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При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 29.06.2024 (обновлено: 11:44 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html
При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек
При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек - РИА Новости, 29.06.2024
При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек
При атаке украинского беспилотника в деревне Городище в Курской области погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T07:54
2024-06-29T11:44
специальная военная операция на украине
курская область
городище
алексей смирнов (политик)
рыльский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника в деревне Городище в Курской области погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.&quot;Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района&quot;, — написал он.Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в Рыльскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России.Так, в среду над Дмитриевским районом Курской области сбили украинскую ракету.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1955847711.html
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курская область
городище
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курская область, городище, алексей смирнов (политик) , рыльский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Городище, Алексей Смирнов (политик) , Рыльский район, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек

При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника в деревне Городище в Курской области погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.
«

"Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района", — написал он.

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Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в Рыльскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России.
Так, в среду над Дмитриевским районом Курской области сбили украинскую ракету.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьГородищеАлексей Смирнов (политик)Рыльский районПроисшествия
 
 
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