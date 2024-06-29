https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html
При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек
При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек - РИА Новости, 29.06.2024
При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек
При атаке украинского беспилотника в деревне Городище в Курской области погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T07:54
2024-06-29T07:54
2024-06-29T11:44
специальная военная операция на украине
курская область
городище
алексей смирнов (политик)
рыльский район
происшествия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника в деревне Городище в Курской области погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram."Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района", — написал он.Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в Рыльскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России.Так, в среду над Дмитриевским районом Курской области сбили украинскую ракету.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1955847711.html
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html
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курская область, городище, алексей смирнов (политик) , рыльский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Городище, Алексей Смирнов (политик) , Рыльский район, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек
При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек