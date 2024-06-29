https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html

При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек

При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек - РИА Новости, 29.06.2024

При атаке дрона ВСУ в курской деревне Городище погибли пять человек

При атаке украинского беспилотника в деревне Городище в Курской области погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T07:54

2024-06-29T07:54

2024-06-29T11:44

специальная военная операция на украине

курская область

городище

алексей смирнов (политик)

рыльский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника в деревне Городище в Курской области погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram."Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района", — написал он.Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в Рыльскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России.Так, в среду над Дмитриевским районом Курской области сбили украинскую ракету.

https://ria.ru/20240628/ukraina-1955847711.html

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html

курская область

городище

рыльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, городище, алексей смирнов (политик) , рыльский район, происшествия