https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956251011.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.06.2024
В Брянской области сбили беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T02:33
2024-06-29T02:33
2024-06-29T02:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
суражский район
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, суражский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район, Россия
В Брянской области сбили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области БПЛА ВСУ