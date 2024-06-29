https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956251011.html

В Брянской области сбили беспилотник

В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.06.2024

В Брянской области сбили беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T02:33

2024-06-29T02:33

2024-06-29T02:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

брянская область

александр богомаз

суражский район

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240628/sbros-1956242354.html

брянская область

суражский район

россия

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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, суражский район, россия