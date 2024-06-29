В России продлили разрешение на экспорт бензина
Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство продлило разрешение на экспорт бензина, соответствующее постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года.
Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля № 243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".
Как уточнил министр энергетики Сергей Цивилев, ведомство в ежесуточном режиме следит за ситуацией с топливом и дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка.
«
"На внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", — приводит его слова Telegram-канал ведомства.
Кабмин временно отменил запрет на экспорт бензина 20 мая. Он действовал с 1 марта и был рассчитан до 31 августа. Меру ввели для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.
При этом ограничения не касались продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространялся на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.