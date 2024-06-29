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В России продлили разрешение на экспорт бензина - РИА Новости, 29.06.2024
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17:04 29.06.2024 (обновлено: 17:50 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/benzin-1956343811.html
В России продлили разрешение на экспорт бензина
В России продлили разрешение на экспорт бензина - РИА Новости, 29.06.2024
В России продлили разрешение на экспорт бензина
Правительство продлило разрешение на экспорт бензина, соответствующее постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:04
2024-06-29T17:50
россия
бензин
экономика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство продлило разрешение на экспорт бензина, соответствующее постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов. Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года.Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля № 243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".Как уточнил министр энергетики Сергей Цивилев, ведомство в ежесуточном режиме следит за ситуацией с топливом и дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка.&quot;На внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением&quot;, — приводит его слова Telegram-канал ведомства.Кабмин временно отменил запрет на экспорт бензина 20 мая. Он действовал с 1 марта и был рассчитан до 31 августа. Меру ввели для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.При этом ограничения не касались продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространялся на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
https://ria.ru/20240502/toplivo-1943427298.html
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россия, бензин, экономика
Россия, Бензин, Экономика
В России продлили разрешение на экспорт бензина

Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство продлило разрешение на экспорт бензина, соответствующее постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года.
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Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля № 243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".
Как уточнил министр энергетики Сергей Цивилев, ведомство в ежесуточном режиме следит за ситуацией с топливом и дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка.
«

"На внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", — приводит его слова Telegram-канал ведомства.

Кабмин временно отменил запрет на экспорт бензина 20 мая. Он действовал с 1 марта и был рассчитан до 31 августа. Меру ввели для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.
При этом ограничения не касались продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространялся на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
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