https://ria.ru/20240629/benzin-1956343811.html

В России продлили разрешение на экспорт бензина

В России продлили разрешение на экспорт бензина - РИА Новости, 29.06.2024

В России продлили разрешение на экспорт бензина

Правительство продлило разрешение на экспорт бензина, соответствующее постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:04

2024-06-29T17:04

2024-06-29T17:50

россия

бензин

экономика

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство продлило разрешение на экспорт бензина, соответствующее постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов. Разрешение на экспорт действительно до 31 июля 2024 года.Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 февраля № 243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации".Как уточнил министр энергетики Сергей Цивилев, ведомство в ежесуточном режиме следит за ситуацией с топливом и дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка."На внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", — приводит его слова Telegram-канал ведомства.Кабмин временно отменил запрет на экспорт бензина 20 мая. Он действовал с 1 марта и был рассчитан до 31 августа. Меру ввели для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса.При этом ограничения не касались продукции, вывозимой для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Также запрет не распространялся на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.

https://ria.ru/20240502/toplivo-1943427298.html

https://ria.ru/20240628/benzin-1956112848.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, бензин, экономика