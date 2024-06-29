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В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024
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11:36 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/belgorod-1956294626.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:36
2024-06-29T11:36
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956278706.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУказатель "Укрытие" в парке Белгорода
Указатель Укрытие в парке Белгорода - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Указатель "Укрытие" в парке Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Несколько домов в Севастополе получили повреждения после ракетной атаки ВСУ
Вчера, 09:58
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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