https://ria.ru/20240629/bayden-1956384089.html

Кортеж Байдена в Нью-Йорке встретили призывами к его отставке

Кортеж Байдена в Нью-Йорке встретили призывами к его отставке - РИА Новости, 29.06.2024

Кортеж Байдена в Нью-Йорке встретили призывами к его отставке

Кортеж президента США Джо Байдена в штате Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в мероприятиях по сбору средств, встретили протестующие с призывами к его... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:48

2024-06-29T22:48

2024-06-29T22:48

в мире

сша

нью-йорк (город)

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Кортеж президента США Джо Байдена в штате Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в мероприятиях по сбору средств, встретили протестующие с призывами к его отставке, сообщает пул Белого дома. "Перед прибытием на мероприятие по сбору средств кортеж проехал группу людей, которые держали в руках надписи "Пожалуйста, уходи ради США", "Спасибо, следующий", "Уйди ради демократии" и "Мы тебя любим, но время пришло", - сообщает журналист президентского пула. Между тем издание Axios объяснило провал Байдена на состоявшихся в четверг дебатах графиком президента США. Как указывает портал со ссылкой на источники в окружении американского лидера, его работоспособность приходится на время с 10 утра до 4 часов дня, за пределами этого промежутка Байден, вероятно, появится утомленным и допустит ошибки. Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/debaty-1956250386.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/smi-1956228338.html

сша

нью-йорк (город)

атланта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, нью-йорк (город), атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена