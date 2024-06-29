https://ria.ru/20240629/bayden-1956384089.html
Кортеж Байдена в Нью-Йорке встретили призывами к его отставке
Кортеж Байдена в Нью-Йорке встретили призывами к его отставке - РИА Новости, 29.06.2024
Кортеж Байдена в Нью-Йорке встретили призывами к его отставке
Кортеж президента США Джо Байдена в штате Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в мероприятиях по сбору средств, встретили протестующие с призывами к его... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:48
2024-06-29T22:48
2024-06-29T22:48
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Кортеж президента США Джо Байдена в штате Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в мероприятиях по сбору средств, встретили протестующие с призывами к его отставке, сообщает пул Белого дома. "Перед прибытием на мероприятие по сбору средств кортеж проехал группу людей, которые держали в руках надписи "Пожалуйста, уходи ради США", "Спасибо, следующий", "Уйди ради демократии" и "Мы тебя любим, но время пришло", - сообщает журналист президентского пула. Между тем издание Axios объяснило провал Байдена на состоявшихся в четверг дебатах графиком президента США. Как указывает портал со ссылкой на источники в окружении американского лидера, его работоспособность приходится на время с 10 утра до 4 часов дня, за пределами этого промежутка Байден, вероятно, появится утомленным и допустит ошибки. Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/debaty-1956250386.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
https://ria.ru/20240628/smi-1956228338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Нью-Йорк (город), Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Кортеж Байдена в Нью-Йорке встретили призывами к его отставке
Кортеж Байдена в Нью-Йорке встретили протестующие с призывами к его отставке
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Кортеж президента США Джо Байдена в штате Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в мероприятиях по сбору средств, встретили протестующие с призывами к его отставке, сообщает пул Белого дома.
"Перед прибытием на мероприятие по сбору средств кортеж проехал группу людей, которые держали в руках надписи "Пожалуйста, уходи ради США", "Спасибо, следующий", "Уйди ради демократии" и "Мы тебя любим, но время пришло", - сообщает журналист президентского пула.
Между тем издание Axios объяснило провал Байдена на состоявшихся в четверг дебатах графиком президента США. Как указывает портал со ссылкой на источники в окружении американского лидера, его работоспособность приходится на время с 10 утра до 4 часов дня, за пределами этого промежутка Байден, вероятно, появится утомленным и допустит ошибки.
Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом
, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.