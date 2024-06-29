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В США раскрыли, что началось на Украине после фиаско Байдена на дебатах
В США раскрыли, что началось на Украине после фиаско Байдена на дебатах - РИА Новости, 29.06.2024
В США раскрыли, что началось на Украине после фиаско Байдена на дебатах
После слабого выступления Джо Байдена во время дебатов с Дональдом Трампом США могут предпринять шаги, которые приведут к окончанию конфликта на Украине, заявил РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:15
2024-06-29T22:15
2024-06-29T22:15
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. После слабого выступления Джо Байдена во время дебатов с Дональдом Трампом США могут предпринять шаги, которые приведут к окончанию конфликта на Украине, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс."Теперь, когда с Джо Байденом покончено, вполне вероятно, что и с конфликтом на Украине тоже практически покончено. Есть данные о том, что США выводят средства разведки и наблюдения из зоны конфликта. Это не позволит украинским неонацистам наносить удары по России ракетами и беспилотниками. Это начало конца", — считает Рикардс.Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам.
https://ria.ru/20240629/rossiya-1956333701.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
В США раскрыли, что началось на Украине после фиаско Байдена на дебатах
Рикардс: США начали выводить средства наблюдения из зоны конфликта на Украине