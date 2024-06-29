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В США раскрыли, что началось на Украине после фиаско Байдена на дебатах - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/bayden-1956380705.html
В США раскрыли, что началось на Украине после фиаско Байдена на дебатах
В США раскрыли, что началось на Украине после фиаско Байдена на дебатах - РИА Новости, 29.06.2024
В США раскрыли, что началось на Украине после фиаско Байдена на дебатах
После слабого выступления Джо Байдена во время дебатов с Дональдом Трампом США могут предпринять шаги, которые приведут к окончанию конфликта на Украине, заявил РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:15
2024-06-29T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. После слабого выступления Джо Байдена во время дебатов с Дональдом Трампом США могут предпринять шаги, которые приведут к окончанию конфликта на Украине, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс."Теперь, когда с Джо Байденом покончено, вполне вероятно, что и с конфликтом на Украине тоже практически покончено. Есть данные о том, что США выводят средства разведки и наблюдения из зоны конфликта. Это не позволит украинским неонацистам наносить удары по России ракетами и беспилотниками. Это начало конца", — считает Рикардс.Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам.
https://ria.ru/20240629/rossiya-1956333701.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), предвыборные дебаты трампа и байдена
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
В США раскрыли, что началось на Украине после фиаско Байдена на дебатах

Рикардс: США начали выводить средства наблюдения из зоны конфликта на Украине

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. После слабого выступления Джо Байдена во время дебатов с Дональдом Трампом США могут предпринять шаги, которые приведут к окончанию конфликта на Украине, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
"Теперь, когда с Джо Байденом покончено, вполне вероятно, что и с конфликтом на Украине тоже практически покончено. Есть данные о том, что США выводят средства разведки и наблюдения из зоны конфликта. Это не позволит украинским неонацистам наносить удары по России ракетами и беспилотниками. Это начало конца", — считает Рикардс.
Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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