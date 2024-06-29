Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 29.06.2024 (обновлено: 23:28 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/bayden-1956368849.html
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой - РИА Новости, 29.06.2024
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой
Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:27
2024-06-29T23:28
в мире
сша
нью-йорк (город)
атланта
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952805953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dd7dcdbf1e16bfbe465392b03e4d305.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. "Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп - подлинная угроза нашей стране", - заявил Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке. Его цитирует пресс-пул Белого дома. Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956352448.html
сша
нью-йорк (город)
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952805953_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_48c391b59197eeccd392fdf52dfd96cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Нью-Йорк (город), Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой

Байден заявил, что уверенно справляется с работой президента США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой.
«
"Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп - подлинная угроза нашей стране", - заявил Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента
23 июня, 11:54
Его цитирует пресс-пул Белого дома.
Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В США назвали условие отказа Байдена от президентской гонки
Вчера, 18:11
 
В миреСШАНью-Йорк (город)АтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала