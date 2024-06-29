https://ria.ru/20240629/bayden-1956368849.html
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой - РИА Новости, 29.06.2024
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой
Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:27
2024-06-29T20:27
2024-06-29T23:28
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. "Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп - подлинная угроза нашей стране", - заявил Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке. Его цитирует пресс-пул Белого дома. Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956352448.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Нью-Йорк (город), Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой
Байден заявил, что уверенно справляется с работой президента США
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой.
«
"Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу. Если честно, ставки слишком высоки, Дональд Трамп - подлинная угроза нашей стране", - заявил Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Нью-Йорке.
Его цитирует пресс-пул Белого дома.
Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.