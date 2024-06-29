https://ria.ru/20240629/bayden-1956352448.html

В США назвали условие отказа Байдена от президентской гонки

В США назвали условие отказа Байдена от президентской гонки - РИА Новости, 29.06.2024

В США назвали условие отказа Байдена от президентской гонки

Президент США Джо Байден может отказаться от участия в выборах главы государства, если так решит его окружение, пишет Axios. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:11

2024-06-29T18:11

2024-06-29T18:30

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден может отказаться от участия в выборах главы государства, если так решит его окружение, пишет Axios."Единственный сценарий, при котором президент Байден отойдет в сторону после провала в дебатах, — это если небольшая группа его пожизненных сторонников, которые способствовали его баллотированию, внезапно <…> решит, что пришло время ему объявить о своем уходе", — говорится в публикации.По информации портала, на решения президента влияют, прежде всего, первая леди Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, а также друг и советник Тед Кауфман. Круг из ближайших соратников формировался десятилетиями, он играет определяющую роль в ключевых решениях главы Белого дома, уточняется в статье.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

https://ria.ru/20240628/bayden-1956143650.html

https://ria.ru/20240629/nato-1956346484.html

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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена