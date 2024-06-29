https://ria.ru/20240629/bayden-1956329701.html

Сенатор Сандерс оценил выступление Байдена на дебатах с Трампом

Сенатор Сандерс оценил выступление Байдена на дебатах с Трампом - РИА Новости, 29.06.2024

Сенатор Сандерс оценил выступление Байдена на дебатах с Трампом

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом прошло "не очень хорошо", но он может победить на выборах главы... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:34

2024-06-29T15:34

2024-06-29T16:30

в мире

сша

вермонт

висконсин

джо байден

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дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом прошло "не очень хорошо", но он может победить на выборах главы государства, считает влиятельный сенатор от штата Вермонт и экс-кандидат в президенты Берни Сандерс. "Он не великий спорщик и необязательно великий оратор... Люди просто должны будут сказать: хорошо, знаете что? Да, он стар. Да, он не так красноречив, как ему следовало бы быть. Но вы голосуете за человека, чья политика будет влиять на вашу жизнь... Байден - кандидат... Я полагаю, что он будет кандидатом. Я сделаю все возможное, чтобы его избрали", - заявил сенатор порталу Semafor. По словам Сандерса, Байден не был сосредоточен во время дебатов. Портал отмечает, что в ходе выступления в одном из технических колледжей в городе О-Клэр штата Висконсин сенатор заявлял, что дебаты прошли "не очень хорошо", но добавил, что у людей в некоторых районах страны ни один из кандидатов не вызывает особого энтузиазма, подчеркнув, что Байден все еще может победить. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сандерс безуспешно пытался получить номинацию на выборы президента США от Демократической партии в 2016 и 2020 годах. Оба раза он выдвигал программу, за которую противники причисляли его к социалистам и коммунистам. Сам он называет себя социал-демократом. Сандерс представляет свой штат в сенате в качестве независимого парламентария, он последовательно переизбирается с 2006 года.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1955999335.html

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в мире, сша, вермонт, висконсин, джо байден, берни сандерс, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена