https://ria.ru/20240629/bayden-1956260409.html

Более половины американцев выступили против участия Байдена в выборах

Более половины американцев выступили против участия Байдена в выборах - РИА Новости, 29.06.2024

Более половины американцев выступили против участия Байдена в выборах

Более половины избирателей в США (60%) считают, что кандидатуру президента США Джо Байдена стоит заменить на предстоящих выборах главы государства, следует из... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T06:28

2024-06-29T06:28

2024-06-29T06:45

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дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более половины избирателей в США (60%) считают, что кандидатуру президента США Джо Байдена стоит заменить на предстоящих выборах главы государства, следует из результатов опроса, проведенного консалтинговой группой Morning Consult, опубликованных порталом Axios. "Большинство избирателей, 60%, считают, что президент Байден должен быть "определенно" или "вероятно" заменен в качестве кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах в четверг", - говорится в материале портала. Большая часть респондентов (57%) среди тех, кто смотрел дебаты, считают, что Трамп превзошел Байдена. Такого мнения придерживаются 19% избирателей-демократов, 60% независимых избирателей и 93% избирателей-республиканцев. Опрос проводился онлайн среди 2068 респондентов. Погрешность составила +/- 2 процентных пункта. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/debaty-1956259735.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956258278.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена