Более половины американцев выступили против участия Байдена в выборах
Axios: 60% американцев считают, что Байдена нужно заменить на выборах
© AP Photo / Ross D. FranklinТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
© AP Photo / Ross D. Franklin
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более половины избирателей в США (60%) считают, что кандидатуру президента США Джо Байдена стоит заменить на предстоящих выборах главы государства, следует из результатов опроса, проведенного консалтинговой группой Morning Consult, опубликованных порталом Axios.
"Большинство избирателей, 60%, считают, что президент Байден должен быть "определенно" или "вероятно" заменен в качестве кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах в четверг", - говорится в материале портала.
Большая часть респондентов (57%) среди тех, кто смотрел дебаты, считают, что Трамп превзошел Байдена. Такого мнения придерживаются 19% избирателей-демократов, 60% независимых избирателей и 93% избирателей-республиканцев.
Опрос проводился онлайн среди 2068 респондентов. Погрешность составила +/- 2 процентных пункта.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.